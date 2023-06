Elbe-Hochwasser 2013 jährt sich zum 10. Mal

Die Elbe durchbricht den Deich: Am 10. Juni 2013 flutet die Elbe das Dorf Fischbeck und mehr als 150 Quadratkilometer, so dass auch Brandenburg betroffen war. Archi © Marius Becker/dpa

2013 durchbrach die Hochwasser führende Elbe bei Fischbeck den Deich und überflutete Landstriche. Hochwasserschutz ist weiter Thema in Niedersachsen.

Fischbeck/Halle – Im Juni 2013 überflutete die Elbe weite Teile des Elb-Havel-Winkels im Norden Sachsen-Anhalts. Am Pegel Tangermünde wurden am 9. Juni 2013 8,38 Meter gemessen, üblich sind etwa 2,50 Meter. Am 10. Juni 2013 durchbrach das Juni-Hochwasser den Deich bei Fischbeck und flutete mehr als 150 Quadratkilometer, so dass auch Brandenburg betroffen war. Um die Lücke im Damm zu schließen, wurden Lastkähne dorthin gebracht und in einer spektakulären Aktion gesprengt. Die Bilder gingen um die Welt. Fischbeck wurde zum Symbol für die Flut, die riesige Schäden anrichtete.

Wer heute durch das kleine Dorf Fischbeck läuft, sieht so gut wie keine Schäden des Hochwassers mehr. Die Wohnhäuser und Gärten, die unter Wasser standen, sind längst wieder hergerichtet, ebenso die Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und das Haus der Vereine. Die Eberstation unweit des Deiches besteht weiter. Der neue, höhere und modernere Hochwasserschutz wurde 2018, fünf Jahre nach der Flut fertiggestellt. 31,5 Millionen Euro flossen in das Bauprojekt. Die wichtige Infrastruktur sei längst fertig, sagt Jörg Hellmuth, der bis kurz vor der Flut 2013 Landrat des Kreises Stendal war, zu dem diese Gegend hier gehört.

Auch 10 Jahre nach dem Hochwasser 2013 wird an der Elbe noch gebaut

Aber längst nicht alles ist fertig – selbst zehn Jahre nach der Flut wird auch in und um Fischbeck noch gebaut. Jörg Hellmuth zeigt eine gerade fertig gestellte Stichstraße. In Kürze rollt dort wieder der Verkehr. Im wenige Kilometer entfernten Wust, wo auch der Bürgermeister lebt, stehen Arbeiten im Park an. Dort liegen noch immer umgestürzte Bäume, Teile des Bewuchses sind abgestorben.

Quasi täglich habe er mit den Folgen der Flut zu tun, sagt Jörg Hellmuth: Bauberatungen, Absprachen mit dem Planungsbüro, Protokolle, Abstimmungen mit Natur- und Denkmalschutz. Die Fischbecker aber wollten ihre Ruhe. „Es ist vorbei.“ So sagt es der Bürgermeister. Zum zehnten Jahrestag wird es einen Gedenkgottesdienst geben. Eine Hochwasserkonferenz, die sonst jedes Jahr in der Kreisstadt Stendal lief, werde nach Fischbeck kommen. Die Teilnehmer schauen sich dann die einstige Deichbruchstelle gehen. Am neuen Deich entstand ein kleiner Gedenkort. Der Anker eines der versenkten Kähne liegt da, Infotafeln zeigen Luftbilder von den Fluten und dem Deichbruch.

Auch in Schleswig Holstein traf das Hochwasser 2013 die Menschen

Auch Lauenburg in Schleswig-Holstein war von der Flut stark betroffen. Dort sollen nun am 20. Juni die Arbeiten für eine Hochwasserschutzanlage anlaufen. Laut Christian Asboe, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Lauenburg, wird die neue Schutzwand für Hochwasser bis zu elf Meter Höhe ausgelegt. Die unter Denkmalschutz stehende Altstadt dagegen bleibt zunächst ungeschützt. Dort werde frühestens 2024 mit dem Bau einer Hochwasserschutzwand begonnen.

„Wir saufen ab! Hochwasserschutz aber Dalli“ steht 2013 auf einem Schild in der überfluteten Unterstadt von Lauenburg (Schleswig-Holstein). Archi © picture alliance/dpa

Bei dem Elbehochwasser Anfang Juni 2013 war der Fluss auch in Lauenburg großflächig über die Ufer getreten und hatte in der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt – der sogenannten Unterstadt – massive Schäden angerichtet.

Hochwasserschutz rettete 2013 die Stadt Hitzacker in Niedersachsen

Auf niedersächsischer Seite blieb die Stadt Hitzacker (Kreis Lüchow-Dannenberg), die einige Kilometer flussaufwärts an der Mündung der Jeetzel in die Elbe liegt, ohne Schaden. In dem Ort mit der auf einer Flussinsel gelegenen Fachwerkstadt wurde bereits nach Überschwemmungen 2006 eine Schutzanlage installiert, die unter anderem mit Pumpen arbeitet. Das 938 Meter lange Schutzsystem habe sich bewährt, sagten Politiker und Menschen aus der Region – so in den Jahren 2011 und 2013, als die Pegel auf 15 Meter über Normalnull gestiegen waren. Die Schutzwand in Hitzacker, die einst mehr als 30 Millionen Euro kostete, kann durch mobile Elemente auch in ihrer Höhe ausgebaut werden.

Allein für Lauenburg und die angrenzenden Gemeinden sind bei dem Hochwasser von 2013 Schäden von mehr als 27 Millionen Euro entstanden. Dem Kreis Lauenburg entstanden Kosten von knapp 1,3 Millionen Euro. Dazu kamen Schäden an Privathäusern in unbekannter Höhe. dpa