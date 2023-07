Experiment der Vier-Tage-Woche in Hannover ein voller Erfolg

Von: Peter Mlodoch

Teilen

Die Vier-Tage-Plus-Woche im Neuen Rathaus in Hannover sorgte laut Teilnehmern trotz Mehrbelastung für ein besseres Arbeitsklima. © Marco Rauch/dpa

Mit zwei Kollegen und dem Personaldezernenten Lars Baumann stellte Thomassen im Rathaus die Ergebnisse eines Pilotprojekts in der Verwaltung vor.

Hannover – Das Konzept: vier Tage normaler Dienst plus ein Tag für andere Dinge wie Fortbildung oder Hospitieren in anderen Abteilungen. Das Fazit: mehr Stress, aber eine stärkere Motivation und ein besseres Arbeitsklima.

Eine große Hoffnung der Belegschaft platzte damit aber gleich zu Beginn des Tests zur Vier-Tage-Woche. „Wie, fünfter Tag frei? Das will ich auch“, hätten sie vor vier Monaten viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, berichtete Petra Thomassen, Digital-Fachfrau bei der Stadt Hannover. „Nein, fünfter Tag ist nicht frei, den gestalten wir nur anders“, habe sie geantwortet.

Statt Vier-Tage-Woche: Vier-Tage-Plus-Woche

32 Beschäftige hatten drei Monate von Mitte März an aus den beiden städtischen Abteilungen „Taskforce Digitalisierung“ und „Wahlen und Statistik“ unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Hannover die „Vier-Tage-Plus-Woche“ absolviert. Also bei gleicher Bezahlung an vier Tagen ihre Arbeit verrichtet und am „Plus-Tag“ sich anderen Themen wie Teamtraining oder Gesundheitsvorsorge gewidmet.

Reduzierung der Arbeitszeit nicht möglich

Eine echte Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden und einem Tag zur freien Verfügung sei aufgrund der tarifrechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich gewesen, erläuterte der Personalchef. „Wir können nicht einfach eine Menge von Leuten freistellen und sagen, ihr arbeitet jetzt weniger.“

Daher sei der Test in Hannover auch nicht mit der großen Studie in England vergleichbar. „Für uns war das trotzdem ein toller Lerneffekt“, betonte Baumann und kündigte eine Fortsetzung des Projekts mit anderen Abteilungen in der Verwaltung an, in der insgesamt 11 500 Personen arbeiten. „Wir möchten weiter experimentieren.“

Mitarbeiter wünschen Fortsetzung des Projekts

Interessant sei vor allem ein Modell, in dem man eine echte Vier-Tage-Woche mit einem drei- statt zweitägigen Wochenende zur Erholung simulieren könne. Auch die Mitarbeiter der beiden beteiligten Abteilungen können sich eine Fortsetzung – wenn auch in abgespeckter Form – vorstellen. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre das ein Plus-Tag pro Monat“, meinte Thomassen.

Ihr Vorgesetzter Lennart Schaer aus der Digital-Taskforce schilderte die Probleme, das Vier-Tage-Plus-Modell in die tägliche Arbeit umzusetzen. „Bei Mitarbeitern, die schon in Teilzeit waren, verursachte das technische Schwierigkeiten.“ Sonderfälle seien so kompliziert. „Bei mir persönlich ist der Stress dadurch gestiegen, aber es war die Sache wert“, so seine persönliche Bewertung.

Belastungen und Stress sind gestiegen

Belastungen bei gleichzeitiger Bereicherung hätten die meisten Teilnehmer in den wöchentlichen Befragungen durch die Masterstudenten im Fach Wirtschaftsinformatik bestätigt, berichtete Dezernent Baumann. Sascha Kusz aus dem Bereich Wahlen und Statistik zog ebenfalls insgesamt ein positives Fazit. „Natürlich wussten wir alle, dass Vier-Tage-Plus eine Blackbox war. Wir mussten erst einmal schauen, in welche Richtung das geht.“

Die Modellphase des Projekts sei hingegen deshalb so kurz gewesen, weil die Semester-Taktung an der Hochschule es nicht anders zuließ, erläuterte der Personalchef. Das Projekt sei im Rahmen einer Hausarbeit begleitet worden. „Wir haben uns da an den vorgegebenen Zeitkorridor gehalten.“

(Peter Mlodoch)