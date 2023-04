Färbesysteme in Geldautomaten sollen Sprengungen verhindern

Von: Peter Mlodoch

Hatten ihren Höchststand: 68 Automatensprengungen gab es in Niedersachsen im 2022. 2021 schlugen Täter in der Göttinger Südstadt zu (Foto). Archi © Stefan Rampfel

Sie erreichten 2022 in Niedersachsen ihren Höchststand: Geldautomatensprengungen. Jetzt haben immer mehr Banken Färbesysteme und Kleber an ihren Einrichtungen im Einsatz.

Hannover – In einem Drittel der rund 3500 Geldautomaten in Niedersachsen sind inzwischen Färbesysteme eingebaut. Diese machen im Falle einer Sprengung die Geldscheine mit roter Farbe unbrauchbar, also das Ausrauben mithilfe von explosiven Stoffen erfolglos. Auch die bereits in anderen Staaten wie den Niederlanden genutzte Klebetechnik könne hierzulande bald zum Einsatz kommen, erklärte der Direktor des Verbandes der Genossenschaftsbanken Weser-Ems, Axel Schwengels in Hannover: „Wir sind sehr bemüht, die Sicherheitsstandards hochzufahren, um den Dieben möglichst schnell das Handwerk zu legen.“

Innenministerin Behrens will notfalls ein Gesetz einführen

Das wird von den Geldinstituten auch dringend erwartet. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte Vertreter der Bankenwirtschaft einbestellt, um sich über den aktuellen Stand der Präventionsmaßnahmen unterrichten zu lassen. Wenn die Kreditinstitute nicht mehr zum Schutz ihrer Automaten und damit auch unbeteiligter Anwohner tun, droht ihnen staatlicher Zwang. „Sollte die Selbstverpflichtung der Banken nicht ausreichen, kommt man natürlich zu einem Gesetz“, betonte Behrens unmissverständlich. „So weit sind wir aber noch nicht.“ Schneller ginge es, wenn die Banken das umsetzten, wozu sie sich selbst bereits erklärt hätten. Im Juni, passend zur nächsten Innenministerkonferenz, soll es die nächste Bestandsaufnahme geben.

17 Festnahmen gab es bisher in diesen Jahr

„Wir müssen dieses Phänomen in den Griff bekommen“, meinte die Ministerin mit Blick auf die mittlerweile große Gefährdung von Anwohnern und Passanten. Die Polizei verfolge ein konsequentes Fahndungskonzept. Dieses habe bereits zu 17 Festnahmen in diesem Jahr geführt. Das allein reiche aber nicht. „Der Bargeldraub muss erfolglos sein, weil entweder kein Bargeld erbeutet wird oder dieses nicht mehr verwendet werden kann.“ Dazu sei man auf einen engen Schulterschluss mit der Bankenwirtschaft angewiesen.

Sparkassenverband Niedersachsen rüstet auf

Der Geschäftsführer des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Guido Mönnecke, versprach Abhilfe: „Wir sind dabei, mit einem Mix aus organisatorischen, elektronischen und mechanischen Maßnahmen der organisierten Bandenkriminalität keinen Raum mehr zu geben.“ Der SVN-Chef nannte den Nachtverschluss der Geschäftsstellen, eine Alarmaufschaltung bei den Polizeileitstellen, Vernebelungstechnik, Videoüberwachung und eben die Einfärbesysteme. Bald könne auch die Klebetechnik dazukommen. Die Bundesbank habe ihr grundsätzliches Okay gegeben. Jetzt müssten nur noch Fragen des Gesundheitsschutzes der Bankmitarbeiter beim Umgang mit den Klebstoffen geregelt werden.

In den Niederlanden haben Schutzmaßnahmen gefruchtet

Während Niedersachsen 2022 mit 68 Attacken einen neuen Höchststand an Automatensprengungen verzeichnen musste, sind diese Delikte in den Niederlanden nach dem Einsatz der Klebetechnik zurückgegangen. Die bewaffneten und hochmotorisierten Banden wichen daraufhin zum deutschen Nachbarn aus. So ganz mochte Sparkassen-Vertreter Mönnecke den Vergleich allerdings nicht gelten lassen. „Deutschland ist Bargeldland. 60 Prozent aller Transaktionen im Handel werden immer noch mit Bargeld abgewickelt.“ So gebe es in Deutschland insgesamt 55 000 Automaten – 60 pro 100 000 Einwohner. In den Niederlanden seien es lediglich 800 – vier pro 100 000 Einwohner.

Volksbankvertreter lehnt flächendeckenden Einsatz von Farbe oder Kleber ab

Einen flächendeckenden Einsatz von Farbe oder Kleber lehnte Volksbanken-Vertreter Schwengels ab. „Es ist ein Unterschied, ob ein Apparat in einer hochfrequentierten Bahnhofshalle steht, wo eine Sprengung sehr unwahrscheinlich ist. Oder ob er an einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Autobahnnähe steht.“ Die Verwendung von Präventionsmitteln mache man von der Gefährdung im Einzelfall abhängig. (Peter Mlodoch)