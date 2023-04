Genügend Wasser in Harztalsperren – Wasserwerke wollen Kapazität erhöhen

Von: Thomas Kopietz

Könnte ausgebaut werden: Umweltminister Christian Meyer (Mitte) steht in Langelsheim mit Lars Schmidt (rechts), Geschäftsführer der Harzwasserwerke, an einem Modell der Grane-Talsperre. © Swen Pförtner/dpa

Proppevoll sind die Harztalsperren: deswegen überlegen die Wasserwerke nun, die Kapazität zu erhöhen.

Harz/Hildesheim – Die Harzwasserwerke sind nach zum Teil ergiebigen Regenmengen für Sommer und Herbst und mögliche längere Trockenperioden gerüstet. Die Talsperren im Harz sind aktuell (Stand Montag, 20. März, 10 Uhr) zu 82 Prozent gefüllt, das sind zu diesem Zeitpunkt vier Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre. Die Grane-Talsperre kommt sogar auf knapp 86 Prozent Füllstand, die Oker-Talsperre „nur“ auf 76 Prozent.

Gleichwohl denken die Harzwasserwerke auch mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels über an eine Aufstockung der Talsperren nach. So soll mehr Wasser eingespeichert werden können. „Der Harz ist der Wasserspeicher schlechthin“, betont Umweltminister Christian Meyer (Grüne) die Bedeutung der Talsperren. Eine Zahl untermauert die Aussage: Die sechs Talsperren der Harzwasserwerke können bis zu 182 Millionen Kubikmeter einspeichern.

Sie versorgen 13 Prozent der Niedersachsen mit Trinkwasser

„Die Ausgangslage ist gut“, bilanziert Norman Droste, Sprecher der Harzwasserwerke in Hildesheim die Lage. Sie sind der größte Wasserversorger in Niedersachsen, beliefern aus den per Leitungen untereinander verbundenen Talsperren und Grundwasserspeichern etwa zwei Millionen Menschen bis nach Bremen. Die Harz-Talsperren allein versorgen etwa 13 Prozent der Niedersachsen mit Trinkwasser.

Trotz der guten Füllstände im Moment bereite man sich auf einen langen und heißen Sommer vor. Lange Trockenperioden seien möglich, das würden die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen. Denn da hatten die Harz-Talsperren besonders in der zweiten Jahreshälfte gelitten: Die Okertalsperre war im Dezember 2022 nur zu knapp 20 Prozent gefüllt, das 30-Jahre-Mittel lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 54 Prozent.

Mehr Regen im Januar und Februar, weniger zwischen Ende Februar und Dezember

Das zeigt: Vermutlich wird es in unseren Breiten auch weiterhin genügend Wasser geben, allerdings verändern sich die Zeiten der Niederschläge und Verfügbarkeit. Zwischen Ende Februar und Dezember werde es künftig zu langen Trockenperioden kommen – im Januar und Februar dafür zu vielen Niederschlägen, erklärte Andreas Lange, bei den Wasserwerken für den Bereich Ressourcen verantwortlich. Für eine sichere Trinkwasserversorgung müsse dieses Wasser gespeichert werden.

Der Klimawandel und wiederkehrende extreme Trockenheit sowie ein Wandel vom „Landregen“ hin zu unplanbaren, lokalen Großereignissen sind echte Herausforderungen. Die Verantwortlichen der Harzwasserwerke nehmen sie an und planen die Zukunft, wollen ihre Speicherkapazitäten ausweiten – durch Umbauten und einen höheren Einstau in bestehenden Talsperren.

Das soll in einer vom Land maßgeblich finanzierten Machbarkeitsstudie geprüft werden, wie Alexander Hutwalker von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung am Montag erklärte. Geprüft wird auch der Bau einer neuen Talsperre im Harz, oberhalb der Innerste-Talsperre bei Goslar. Am Fluss Innerste liegt der kleinste Stausee im Harz – obwohl ihr Einzugsgebiet größer ist als das der Grane-Talsperre. Deshalb werde häufig Wasser von dem kleineren in das größere Staubauwerk gepumpt. Eine zweite Talsperre an der Innerste könnte die bisherige entlasten. Zudem wäre ein Überlauf in die Grane-Talsperre möglich, der ohne Pumpen auskommt.

Die Grane-Talsperre bei Goslar könnte erweitert werden

Für eine Erweiterung haben die Harzwasserwerker zunächst die Grane-Talsperre bei Goslar im Auge. Sie könnte bis zu zwölf Meter höher aufgestaut werden. Zehn Meter brächten bereits 25 Milliarden Liter oder 25 Millionen Kubikmeter mehr Füllmenge. Sie fasst zurzeit maximal 46,4 Milliarden Liter oder 46,4 Mio. Kubikmeter.

Die Idee zur Vergrößerung der Grane-Talsperren-Staumauer beruht auf Zwischenergebnissen einer Untersuchung der Harzwasserwerke, der Harzenergie sowie dreier südniedersächsicher Hochschulen. Unter dem Titel „Energie- und Wasserspeicher“ wird untersucht, welche Möglichkeiten denkbar wären, um die Harzer Talsperren an den Klimawandel anzupassen (wir berichteten).

Auch die Möglichkeit von Pumpspeicherkraftwerken im Bereich der Innerste- und Oker-Talsperre soll untersucht werden. Im Nordharzer Verbundsystem sind die Grane-, Oker- und Innerstetalsperre miteinander verbunden. Von einer Aufstockung des Granestausees könnten deshalb auch die beiden anderen Stauseen profitieren.

Die Hochwasserschutzfunktion der Staumauern solle in der Studie ebenfalls berücksichtig werden. Denn durch die steilen Berge sind die Täler im Nordharz anfällig für Hochwasser.

In trockenen Zeiten können sie Wasser an Flüsse abgeben

Für die Schifffahrt und die Umwelt haben die Wasserspeicher auch eine Bedeutung: In trockenen Zeiten können sie Wasser an Flüsse abgeben.

Die Wichtigkeit der Wasserversorgung hat indes Christian Meyer klar erkannt. Er sagt: „Wir machen uns ein Stück weit Sorgen um unser Wasser.“ (Thomas Kopietz)

Harz-Talsperren und ihre Füllstände Die Harzwasserwerke meldeten am Dienstag, 21. März, um 11 Uhr folgende Füllstände der Talsperren im Harz – mit Ausnahme der Eckertalsperre: Grane-Talsperre: Kapazität: 46,4 Mio. Kubikmeter; Einstau: 39,87, Füllungsgrad 85,9 Prozent; Innerste-Talsperre: 19,26/14,68/76,2 Prozent; Oder-Talsperre: 30,61/25,65/83,8 Prozent; Oker-Talsperre: 46,85/35,63/76,1 Prozent; Söse-Talsperre: 25,6/21,38/83,5 Prozent.