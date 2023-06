Gesundheitsminister Philippi fordert Soforthilfen für Krankenhäuser

Teilen

Zum Krankenhaus-Aktionstag weisen Träger auf die angespannte Finanzlage der Kliniken hin. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Bund soll mit 2,5 Milliarden Euro Krankenhäuser unterstützen. Das sagt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi.

Hannover – Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi hat den Bund aufgefordert, noch vor der Sommerpause eine Pauschale von 2,5 Milliarden Euro an die finanziell angeschlagenen Krankenhäuser in Deutschland auszuzahlen. „Das ist dringend notwendig, damit im Kern gut aufgestellte Krankenhäuser erhalten bleiben“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Ansonsten drohe einigen Krankenhäusern im Sommer die Insolvenz.

Finanziert werden solle die Unterstützung aus einem Energiehilfe-Programm des Bundes, das insgesamt 4,5 Milliarden Euro umfasst, bisher aber nur schleppend ausbezahlt wurde. Philippi hatte vorgeschlagen, einen Teil davon als Pauschale an die Krankenhäuser zu geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstützte das und bat um eine entsprechende Umwandlung von 2,5 Milliarden Euro. Wie viel Geld davon auf Niedersachsen entfallen würde, konnte das Ministerium in Hannover noch nicht beziffern.

Unklar, wie viel Geld Niedersachsens Krankenhäuser bekommen sollen

Die wirtschaftliche Lage der meisten Kliniken in Niedersachsen sei dramatisch, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der Niedersächsischen Allianz für die Krankenhäuser. Wegen der Inflation seien die Sach- und Personalkosten extrem gestiegen. Die notwendige Refinanzierung fehle. Die Existenz von Krankenhäusern sei in Gefahr.

Das Insolvenz-Risiko steige stetig. Erforderlich sei schnellstmöglich ein Vorschaltgesetz des Bundes zur finanziellen Sicherung. Die vom Bund angekündigte Reform werde sonst für viele Krankenhäuser zu spät kommen, hieß es weiter. lni