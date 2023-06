Greenpeace fordert Stopp der Gas-Bohrungen vor Borkum

Niedersachsen

+ © Uli Kunz/Submaris/Greenpeace Spektakulär: Ein Taucher filmt vor Borkum seltene und geschützte Tierarten © Uli Kunz/Submaris/Greenpeace

Die Umwelt-Aktivisten liefern beeindruckende Fotos der Unterwasserwelt vor Borkum. Im Gebiet soll nach Gas gebohrt und ein Stromkabel verlegt werden.

Hannover – In 22 bis 27 Metern Tiefe tummeln sich Hummer, Gespensterkrabben, Seenelken und Klippenbarsche. Seltene Steinriffe bieten ihnen Raum zum Laichen und Siedeln sowie zur Nahrungsaufnahme. Von einer geheimen Welt, die man eigentlich nicht auf sonst oft sandigem Grund der Nordsee vermuten würde, spricht Meeresbiologe und Forschungstaucher Philipp Schuber, dessen Team drei der Riffe im April entdeckt hat. Jetzt sind diese „Oasen der Artenvielfalt“ laut Greenpeace durch die geplante Gasförderung vor der Insel Borkum massiv gefährdet.

Niedersachsens Landesregierung müsse das Projekt umgehend stoppen, forderte Greenpeace-Energieexpertin Anike Peters. „Das Gasvorhaben ist mit der Schutzwürdigkeit dieser Riffe unvereinbar.“ Bohr- und Fördertätigkeiten erzeugten Lärm, Erschütterungen, Bodenabsenkungen und Einträge von Schadstoffen wie Benzol oder Schwermetallen. Mit der angeblichen Energiesicherheit sei es nicht weit her, so Peters. Das Förderfeld stelle nur ein Prozent des deutschen Bedarfs sicher. „Das Leben in den neu entdeckten Steinriffen darf nicht geopfert werden für das bisschen Gas.“

+ Unterwasserwelt vor Borkum © Uli Kunz /Submaris / Greenpeace

Zwischen der westfriesischen Insel Schiermonnikoog und der ostfriesischen Insel Borkum will das niederländische Förderunternehmen One-Dyas ein grenzüberschreitendes Gasfeld ausbeuten. Die Hauptbohrung N0-5-A soll von einer Plattform 500 Meter von der Grenze auf holländischem Gebiet senkrecht abgesetzt und später dann quer in deutsches Hoheitsgebiet weitergeführt werden. Die Stromversorgung der Plattform soll vom Offshore-Windpark Riffgat auf deutscher Seite aus erfolgen. Die Kabeltrasse dafür soll laut Greenpeace genau über zwei der drei neu entdeckten Steinriffe verlaufen.

Greenpeace: Behörden müssen die vor Borkum gefundenen Arten bei der Bohrerlaubnis berücksichtigen

Im April hatte ein Gericht den sofortigen Stopp für die Arbeiten auf niederländischer Seite verfügt. Für Niedersachsen muss das Landesbergamt (LBEG) entscheiden. „Eine Genehmigung wäre Rechtsbruch“, sagt Anike Peters. Die Behörden dürften die neuen Erkenntnisse über die 88 vorkommenden Arten, von denen 17 auf den roten Listen als gefährdet eingestuft seien, nicht ignorieren.

In der Nacht hatte Greenpeace mit einer Schlauchboot-Aktion protestiert. Aktivisten sprühten die Parole „No new Gas“ an eine neu installierte Plattform des Feldes N0-4-A zwölf Kilometer nördlich des Hauptfördergebiets. Der Konzern One-Dyas hat offenbar eigentlich für später geplanten Bohrungen mit Genehmigung der niederländischen Behörden begonnen. „Es ist eine Farce, dass One-Dyas hier bereits Erdgas ausbeuten darf“, kritisierte Greenpeace-Chemieexperte Manfred Santen. Bei den Grünen samt Umweltminister Christian Meyer rannte Greenpeace mit dem Ruf nach dem Bohrstopp offene Türen ein. „Es darf keine Gefährdung der Riffe und des Meeresbodens durch die Gasförderung geben“, sagte Meyer, der ein Kritiker der Gasbohrungen ist. Das Vorhaben sei momentan nicht genehmigungsfähig , „weil die Risiken nicht ausgeräumt sind.“

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) gilt als Befürworter der Gasförderung. Er verweist auf das laufende Planfeststellungsverfahren. „Dieses wird sauber abgearbeitet, und hier wird am Ende ein Ergebnis stehen“, sagte der Minister. (Peter Mlodoch)