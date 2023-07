Getötet, zerstückelt und im Müllsack entsorgt: Passanten entdecken Kadaver eines Wolfs bei Hannover

Von: Lia Stoike

Es sind die Überreste eines toten Wolfs, die Passanten kürzlich im Mittellandkanal bei Hannover gefunden haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hannover – Es ist früher Abend als ein blauer Müllsack am vergangenen Sonnabend, 8. Juli 2023, im Wasser des Mittellandkanals treibt. Spaziergänger werden an einer Böschung auf das seltsame Treibgut aufmerksam und alarmieren die Polizei. Diese macht beim Öffnen eine schreckliche Entdeckung. Im blauen Müllsack liegt ein Tierkadaver. Kopf und Schwanz fehlen. Ein Wolfsberater wird hinzugezogen, der bestätigt: Es handelt sich bei dem Tier um einen toten Wolf. So wird der Vorfall von der Polizei Hannover in einer Pressemitteilung beschrieben.

Grausamer Fund im Mittellandkanal: Passanten entdecken Wolf-Kadaver bei Hannover

„Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte wurden zwei Spaziergänger am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einen blauen Müllsack aufmerksam“, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser trieb im Mittellandkanal, nahe der Ortschaft Haimar bei Sehnde. Der zuständige Wolfsberater stellte die Überreste des Tiers sicher. Auf den grausamen Fund des Wolfskadavers, dem Unbekannte sowohl Kopf als auch Schwanz abgetrennt haben, sollte einen Tag später aber noch ein weiterer folgen.

Weiterer Müllsack im Mittelland Kanal bei Hannover: Darin Wolfskopf und -schwanz

Erneut klingelte am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, das Telefon der Polizeistelle Lehrte. Passanten entdeckten einen weiteren blauen Müllsack, der an einer ähnlichen Stelle des Kanals im Wasser trieb. Die Beamten fanden den Kopf und Schwanz eines mutmaßlichen Wolfs. Ein erneut herbeigerufener Wolfsberater bestätigte dies und nahm die Überreste mit. Erste Erkenntnisse zeigen: Der Wolf wurde nicht nur zerstückelt, sondern wies auch Einschusslöcher auf.

„Zur genaueren Untersuchung werden die Überreste nun extern untersucht“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, dass die Kadaver-Teile in Berlin untersucht werden. Experten sollen indessen analysieren, wodurch der Wolf zu Tode kam. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Bundesumweltgesetz aufgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.

Hass gegen Wolf in Niedersachsen nimmt zu? Nicht der erste Kadaver ohne Kopf

Es scheint, als würde der Hass gegen Wölfe in Niedersachsen verstärkt zunehmen – mit dramatischen Folgen für das Wildtier. Erst Ende März und im April waren im Landkreis Gifhorn ein abgetrennter Wolfskopf sowie ein getöteter Wolf ohne Kopf gefunden worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Fund in Sehnde besteht, ist noch unklar. Dies werde im Lauf der Ermittlungen geprüft, sagte der Polizeisprecher gegenüber der dpa.