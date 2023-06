Hochzeit im Rosinenbomber: In der Lüneburger Heide können sich Paare im Flieger „trauen“

Außergewöhnliches Standesamt: Andrea und Klaus Steiner stehen in Fassberg bei Celle vor einem Rosinenbomber, in dem sich das Paar gerade das Ja-Wort gegeben hat. © Joachim Göres

Vor 75 Jahren begann die Berliner Luftbrücke. In der Lüneburger Heide können sich Paare heutzutage in einem ganz besonderen Flieger das Ja-Wort geben.

Faßberg – Heiraten im Flugzeug – das können Paare in Faßberg am Rande der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Allerdings nicht heben sie dabei nicht ab, sondern bleiben am Boden – in einer Maschine, die im dortigen Luftbrückenmuseum steht. Sie erinnert an den Beginn der Luftbrücke am 25. Juni 1948.

Vor 75 Jahren starteten die ersten Militär-Transportflugzeuge des Typs Douglas C-47, die „Rosinenbomber“, um das auf dem Landweg durch die Sowjetunion blockierte West-Berlin mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Der Fliegerhorst Faßberg wurde dabei der wichtigste Startort für Kohletransporte.

75 Jahre Luftbrücke: In Niedersachsen kann man in einem „Rosinenbomber“ heiraten

In einer historischen C-47 haben sich gerade Andrea und Klaus Steiner das Ja-Wort gegeben. „Im Rathaus Faßberg wäre die Trauung auch möglich gewesen, doch die Atmosphäre dort finde ich etwas förmlich. Der Rosinenbomber ist ein schöner Ort für eine Hochzeit“, sagt Klaus Steiner.

Und fügt an: „Unsere Gäste waren ganz begeistert, als sie gehört haben, wo wir heiraten. Der 64-jährige Bräutigam war lange Luftfahrzeugtechniker bei der Bundeswehr.

Aber der begrenzte Platz im Rosinenbomber bringt Besonderheiten mit sich: Höchstens ein Dutzend Gäste dürfen bei der Zeremonie mit der Standesbeamtin dabei sein, und große Menschen müssen den Kopf einziehen, denn der Innenraum der Maschine ist maximal 1,90 Meter hoch.

Heiraten im Rosinenbomber: Der Platz reicht nur für einen sehr kleinen Kreis an Gästen

Seit sechs Jahren gibt es in Faßberg diese bundesweit einmalige Möglichkeit zu heiraten. „Hier finden im Jahr vier bis acht Trauungen statt. Die Paare reizt die besondere Location. Der geschichtsträchtige Hintergrund spielt für sie keine Rolle“, berichtet Fred-Oliver Ohm, stellvertretender Vorsitzender des Museumsfördervereins.

Die im Luftbrückenmuseum ausgestellte Maschine von 1939 flog zuletzt bis 1995 für die türkische Luftwaffe. „Für den Transport nach Deutschland wurde sie zerlegt, danach renoviert und wieder zusammengebaut. Sie ist heute in gutem Zustand, aber nicht mehr flugfähig“, sagt Ohm.

Für Besucher wurden breite Treppen angebracht, der Maschinenboden mit Aluminiumplatten belegt und Stühle festgeschraubt. Eine Überdachung schützt das Flugzeug vor Wind und Wetter. Heute ist das Museum für den abseits gelegenen Heideort eine besondere Attraktion und die Erinnerung an die Luftbrücke fällt positiv aus.

Hochzeit im Rosinenbomber: Seit sechs Jahren geht das in Faßberg in der Lüneburger Heide

Das war aber nicht immer so. Viele Einwohner empörten sich darüber, dass mit den britischen und amerikanischen Piloten und dem übrigen Militärpersonal auch zahllose „leichte Mädchen“ an den Rand der Heide kamen.

Andere Einheimische profitierten dagegen von der Prostitution – ein Wort, das in einer Erklärung der Lokalpolitiker im nahen Celle peinlichst vermieden wird: „Wer diesem Treiben Vorschub leistet, stellt sich auf die gleiche Stufe und fällt ebenfalls der Verachtung anheim.

Ein solches Vorschubleisten ist ohne Weiteres darin zu erblicken, dass Einwohner vorübergehend oder für längere Zeit Räume an sittenlose Frauen oder deren Begleiter vermieten oder sonst wie Gelegenheit schaffen, um dieses hemmungslose Treiben zu fördern.“

Faßberg und die Rosinenbomber: Erinnerung an die Luftbrücke mit gemischten Gefühlen

Große Unruhe entstand, als Pläne bekannt wurden, wonach 800 Faßberger nach Munster umgesiedelt werden sollten, weil mehr Unterkünfte für Soldaten und ihre Familien benötigt wurden. Die Betroffenen mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten aber im Ort bleiben, nachdem in kurzer Zeit Häuser in Leichtbauweise für sie errichtet wurden.

Umgekehrt dürften auch die alliierten Soldaten Faßberg mit gemischten Gefühlen betrachtet haben. 1933 entstand der Ort auf Befehl der NS-Reichsregierung, um dort eine Bombenfliegerschule aufzubauen – ein Verstoß gegen das Verbot eigener Luftstreitkräfte durch den Versailler Vertrag. Dennoch lernten dort die Piloten ihr Handwerk, um schließlich im Zweiten Weltkrieg überall Angst und Schrecken zu verbreiten.

Die Luftbrücke baute auch eine Brücke über die jüngste Vergangenheit, weil man sich gegenseitig brauchte. Heute gibt sich Faßberg, wo sich einer der größten Flugplätze der Bundeswehr befindet, weltoffen: Seit mehr als 20 Jahren werden auf dem Fliegerhorst Soldaten aus Frankreich und Deutschland gemeinsam im Umgang mit dem Kampfhubschrauber Tiger aus deutsch-französischer Airbus-Produktion trainiert. (Joachim Göres)