Honig als Hobby wird in Niedersachsen immer beliebter

Teilen

Hobbyimker Rainer Oberwelland steht an seinem Bienenstock in einem Garten in der Region Hannover © Julian Stratenschulte

In Niedersachsen gibt es immer mehr Imker, die mit ihren Bienenvölkern eigenen Honig herstellen. Die Imkerei wird städtischer, jünger und weiblicher.

Von den steigenden Imker-Zahlen berichtete das Agrarministerium. Vor allem junge Leute und Frauen entdecken das Hobby für sich, berichten die Imkerverbände. Auch in Städten wird mehr geimkert. Im Bild: Hobbyimker Rainer Oberwelland steht an seinem Bienenstock in einem Garten in der Region Hannover. Er ist einer von 15 000 organisierten Imkern in Niedersachsen. lni/jru