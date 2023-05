Horror-Unfall in Niedersachsen – Vater und Sohn (12) sterben

Der hintere, abgerissene und ausgebrannte Teil des Unfallautos. Bei einem schweren Unfall sind ein Autofahrer und sein zwölfjähriger Sohn ums Leben gekommen. © Ulf Zurlutter/DPA

Bei einem schweren Unfall im niedersächsischem Lengerich (Landkreis Emsland) sind ein Autofahrer und sein zwölfjähriger Sohn ums Leben gekommen.

Lengerich – In der Dunkelheit unterschätzte ein Autofahrer offenbar die Entfernung bis zur Rechtskurve auf der Landstraße 60, was zu einem tragischen Todes-Crash führte. Am Mittwochabend gegen 22:10 Uhr verlor der Fahrer eines BMW X3 die Kontrolle über das Fahrzeug, das daraufhin von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto in zwei Teile zerbrach und der Vater aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Schlimmer Unfall am späten Abend: Vater und Sohn sterben

Der Unfallort wurde zusätzlich von einem Feuer erfasst, das die Wrackteile schnell ergriff. Die Rettungskräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur noch den leblosen 12-jährigen Sohn aus den Trümmern bergen. Laut Informationen der BILD-Zeitung gehen die Ermittler davon aus, dass der BMW X3 mit einer extremen Geschwindigkeit in die Kurve fuhr, möglicherweise bis zu 200 km/h. Es wird vermutet, dass der Vater möglicherweise zum Überholen eines Radfahrers angesetzt hatte und dabei entweder die Kurve nicht rechtzeitig erkannte oder ihre Entfernung unterschätzte.

Es gibt jedoch einige Hinweise, die gegen die Theorie sprechen, dass der Vater von der Kurve überrascht wurde. Sowohl er als auch sein Sohn wohnten in Lengerich, und die Ermittler entdeckten Bremsspuren auf der Fahrbahn. Obwohl es auf der Landstraße 60 immer wieder zu schweren Unfällen kommt, ist die Rechtskurve, an der das Unglück geschah, nach Angaben des Ortsbrandmeisters kein Unfallschwerpunkt.

Unfall auf der Landstraße 60 im Landkreis Emsland – Ermittlungen dauern an

Die genaue Ursache für das schnelle Entzünden der Überreste des BMWs wird noch ermittelt. Derzeit kann sich der Ortsbrandmeister nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Ein Fahrzeugbrand kann auftreten, wenn schwere Schäden entstehen und Kraftstoffleitungen reißen. Der auslaufende Kraftstoff gelangt auf heiße Flächen und entzündet sich. Auch Kurzschlüsse in der Elektronik können ein Feuer verursachen.



Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte bereits Dunkelheit auf der Landstraße. Ein Tier auf der Fahrbahn wäre erst spät sichtbar gewesen, und in der Gegend ist Wildwechsel keine Seltenheit. Die Bremsspuren am Unfallort könnten ebenfalls auf solch einen Vorfall hindeuten.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.