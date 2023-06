Hunderte Durchsuchungen bei Kinderporno-Konsumenten in Niedersachsen

Informieren die Öffentlichkeit: Carsten Reinhardt (links), Dezernatsleiter des LKA und Friedo de Vries (rechts), LKA-Präsident. © Moritz Frankenberg/dpa

Dank Hinweisen aus den USA geht die Polizei in Niedersachsen verstärkt gegen Sexuelle Gewalt gegen Kinder vor. Täter sind nicht mehr anonym.

Hannover – Mit 650 Einsatzkräften ist die Polizei in sieben Bundesländern gegen mutmaßliche Sexualstraftäter vorgegangen. Es handelte sich um die erste Aktion der Norddeutschen Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen mitteilte.

In Niedersachsen vollstreckten 300 Einsatzkräfte 214 Durchsuchungsbeschlüsse der Justiz, aufgeteilt auf die Polizeidirektionen Hannover, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück, Oldenburg und Lüneburg. Es seien allein in Niedersachsen mehr als 600 Asservate sichergestellt worden, sagte Carsten Reinhardt, der im LKA in Hannover für den Bereich Kinderpornografie zuständig ist. Die beschlagnahmten Datenträger würden jetzt ausgewertet.

Über 200 Menschen ermittelt, die Kinderpornos besitzen

156 der Tatverdächtigen in Niedersachsen sind Erwachsene, 49 im Jugendalter. Wie viele Frauen darunter sind, konnte das LKA zunächst nicht sagen. „Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass die Anzahl der weiblichen Tatverdächtigen deutlich geringer ist als die von männlichen“, sagte Reinhardt. „Wir haben hier keinen Kinderschänder-Ring ausgehoben, es sind alles Einzeltaten“, sagte Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen.

„Sexualisierte Gewalt an Kindern ist unerträglich“, betonte der niedersächsische LKA-Präsident. „Wir wissen, dass Kinder im Durchschnitt sieben Anläufe benötigen, bis sie als Opfer sexualisierter Gewalt gehört werden.“ Auch deshalb sei es wichtig, dass die Polizei geschlossen gegen die Verdächtigen vorgehe. „Mit diesem länderübergreifenden Einsatz haben wir mehrere Hundert Täter und Täterinnen aus der Anonymität geholt“, betonte de Vries.

Jeden Tag erhalten deutsche Ermittler mehrere Hundert Hinweise auf Kindepornos aus den USA

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sind die Fallzahlen im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie von 2021 zu 2022 erneut gestiegen. Ein Großteil der Ermittlungen beruht dabei auf Hinweisen des „National Center for Missing and Exploited Children“ (NCMEC), einer US-amerikanischen Organisation. Im Jahr 2015 wurden dem Bundeskriminalamt etwa 14 500 solcher Fälle aus den USA gemeldet, 2021 waren es schon 78 600 und 2022 sogar 136 500 Hinweise.

Wer sogenannte kinderpornografische Inhalte im Internet oder in sozialen Netzwerken entdecke, solle die Adresse dieser Seite sofort der nächsten Polizeidienststelle mitteilen. Die Aufklärungsquote sei hoch.

„Wir haben die technischen Möglichkeiten, um Täter zu ermitteln und zu bestrafen“, betonte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Kritisch bewertete sie den Umstand, dass Deutschland in vielen Fällen darauf angewiesen sei, Beweismaterial aus den USA zu erhalten. „Wir brauchen hierzulande dringend eine konstruktive Debatte darüber, wie wir zukünftig verhindern, dass von einem gut gemeinten Datenschutz vor allem ein Schutz für die Täterinnen und Täter übrig bleibt“, sagte sie. (Christina Sticht/dpa)