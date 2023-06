IBT Lower Saxony wird zum Antreiber für die Bio-Medizin-Forschung

Niedersachsen

Zwei Uni-Kliniken und ein Helmholtz-Zentrum arbeiten zusammen. Ziel ist eine bessere Versorgung von Menschen ohne funktionierende Nieren.

Göttingen – Die Medizin-Forschung in Niedersachsen wird durch eine besondere Kooperation dreier Großer ausgedehnt. Dabei geht es im Kern um das Vorantreiben bahnbrechender biomedizinischer Forschungen und Entwicklungen. In der Forschung sind niedersächsische Einrichtungen und Unternehmen weit, allerdings mangelt es noch an der Dynamik beim Umsetzen der Erkenntnisse für die Anwendung an Patienten. Das soll sich mit dem neuen Kooperationsprojekt ändern, das vor allem neue Unternehmen, Start-Ups, gezielt stärken will.

Das Projekt hört auf den internationalen Namen „IBT Lower Saxony“. IBT steht für „Institute for Biomedical Translation“ – ein Institut, dass also biomedizinische Forschungsergebnisse in die Anwendung überführen soll.

Die IBT-Kooperation wird von drei führenden wissenschaftlichen Einrichtungen im Land getragen: der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig.

IBT Lower Saxony wird von Niedersachsen und VW gefördert

Dieses Trio erhält auch eine erquickliche Startförderung: Vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) und von der VolkswagenStiftung kommen 25 Millionen Euro für die ersten fünf Jahre. Beide Förderer setzen somit auf ein Themenfeld, die Bio-Medizin, in dem Niedersachsen stark unterwegs ist.

Grundsätzlich sollen so neue Projekte und Start-Ups im Bereich der Lebenswissenschaften und biomedizinischen Forschung gefördert werden. Zuvor hatten sich beim offiziellen Startschuss für das IBT-Projekt in Hannover je zwei Projekte der MHH, der UMG und des HZI präsentiert. Die Göttinger um Prof. Michael Zeisberg, Dr. Liat Hayardeny-Brück und Prof. Lutz Ackermann und ihr Team dürfen sich als Gewinner freuen: Ihr Projekt RevOFib bringe Erfahrungen aus Medizin, Chemie und Medikamentenentwicklung zusammen, heißt es. Für die Göttinger gibt es nun eine Anschubfinanzierung von 1,5 Millionen Euro auf zwei Jahre. Ziel ist die Bekämpfung chronischer Nierenerkrankungen. Ein Feld, das Perspektive hat: Millionen Menschen leiden an diesen Erkrankungen.

Für das UMG-Projekt bedeutet die Förderung eine Perspektive auf eine zügige Weiterentwicklung und Ausgründung. Davon wiederum könnten am Ende Millionen von Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen profitieren.

IBT Lower Saxony soll Therapien gegen Fibrose an den Nieren entwickeln

Für Vorstandssprecher Wolfgang Brück, der sich besonders für den schnellen Transport der Wissenschaftserkenntnisse in den klinischen Alltag am Patienten einsetzt, hat die Kooperation generell und die Förderung des UMG-Projekts speziell Strahlkraft und Perspektive: „Das neue IBT fördert ganz ausdrücklich hochkarätige und wirtschaftlich aussichtsreiche Startup-Ideen. Hier liegen Kreativität, Innovationskraft, wissenschaftliche Qualifikation und unternehmerisches Wollen ganz eng beieinander“, sagt Brück, der auch betont, dass die Umsetzung ohne Hilfe von außen nicht gelingen kann: „Das Zusammenspiel neuer Ideen mit wirtschaftlicher Kraft nachhaltig auf den Weg zu bringen, geht nur mit Unterstützung des Landes Niedersachsen.“ Das habe dieses Potenzial erkannt und eine mutige Entscheidung getroffen.“

Dass die UMG gleich das erste Förderprojekt um Professor Zeisberg und dessen Team zur Entwicklung von Therapien gegen Fibrose gewinnt, freut Brück besonders. Die Wahl bestätigt ihm das Innovationspotenzial der UMG-Forschung und den Weg bei Transferbemühungen. „Damit ist die UMG auf der Landkarte des Transfers in Niedersachsen und in Deutschland gesetzt.“