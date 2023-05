Kita-Schließungen sind mögliches Horror-Szenario

Von: Thomas Kopietz

Hilferuf am Zaun: Mit bunten Buchstaben sind die Worte „·Erzieher*in gesucht“ an einer Kindertagesstätte in Frankfurt-Sachsenhausen geformt. Auch in Niedersachsen fehlen massiv Fachkräfte. Beim „Kita-Gipfel“ in Hannover ging es auch um Lösungen. © Arne Dedert, DPA

Müssen in Niedersachsen bald Kitas schließen, weil Personal fehlt? Beim Kita-Gipfel in Hannover ist auch das ein mögliches Szenario.

Hannover – Zwei Fragen schweben über allem: Wie lässt sich der Fachkräftemangel in Kitas sinnvoll bekämpfen und wie bleibt gleichzeitig eine hohe Betreuungsqualität erhalten? Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) ruft alle Akteure der frühkindlichen Bildung auf, gemeinsam mit der Politik die kommenden Jahre konstruktiv zu gestalten.

Sie hatte zum „Kita-Gipfel“ geladen – und 140 Experten aus Trägerverbänden und Bildungseinrichtungen kamen nach Hannover.

Appell der Ministerin zum gemeinsamen gestalten

Gehe es so weiter, dann drohten gar Kita-Schließungen. „Es ist dabei besser, wir beißen in den sauren Apfel und gestalten gemeinsam, anstatt es einfach geschehen zu lassen, und am Ende stehen die Kitas mit dem Problem alleine da“, appellierte Hamburg.

Die Ministerin warb für eine Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Lösungsansätzen. „Ja, wir brauchen Fachkräfte schnell im System, aber wir brauchen auch die Ausbildungsqualität und Attraktivität im Berufsfeld.“

2023 müssten 12000 Erzieherinnen eingestellt werden

Im Vorfeld des Gipfels hatten auch Gewerkschaften und Trägerverbände vor vermeintlich einfachen Lösungen gewarnt. Berechnungen von Verdi zufolge müssten 2023 eigentlich zusätzlich zu vorhandenem Personal 12 000 Erzieher und sozialpädagogische Assistenten eingestellt werden, um die Nachfrage nach Kita-Plätzen zu decken.

In Deutschland fehlen bis 2025 sogar 70000 Fachkräfte in Kitas

Dagmar Weßler-Poßberg von der Prognos AG rechnete auf dem Kita-Gipfel vor: Deutschlandweit fehlen bis 2025 im Bereich der Erziehungskräfte für unter sechsjährige Kinder bis zu 70 000 Fachkräfte.

Bei der Beantwortung dieses Problems gebe es nahezu ausschließlich „unbequeme Wahrheiten, denen wir uns stellen müssen“, betonte Ministerin Hamburg. Schon heute gebe es Kitas, „die nicht einmal die zweite Fachkraft finden – da reden wir noch gar nicht von einer dritten“. Vor diesem Hintergrund müsse auch über Schließungen von Kitas und den Einsatz fachfremdem Personals diskutiert werden.

Doppelstrategie nötig: Fachkräfte halten und neue für den Beruf gewinnen

Expertin Weßler-Poßberg mahnte eine geeignete „Doppelstrategie“ an, die gewährleiste, dass Fachkräfte im Beruf gehalten und neue gewonnen werden können.

Für die CDU im Landtag sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Lechner: Die Landesregierung habe „offenbar keine Idee, wie wir das in den Griff kriegen wollen“. Er forderte, für den Übergang bis 2027 auch Assistenzkräfte zuzulassen.

CDU im Landtag fordert Ausnahmeregelungen und besser bezahlte Azubis

Über Ausnahmeregelungen sollten die Träger dabei selbst entscheiden können. „Außerdem fordern wir die Einbindung von Azubis ins System – als sogenannte Fachkraft in Ausbildung – und diese Tätigkeit ist tariflich ab dem ersten Tag zu vergüten.“

Diskutiert wurden auch duale Ausbildungen, Anforderungen an Planung und Steuerung im Kita-Betrieb sowie Chancen für multiprofessionelle Teams und natürlich die Chancen für eine Rückgewinnung und Bindung von Kita-Personal.

AWO: Kita-System darf nicht unter Druck des Fachkräftemangels zusammenbrechen

Der Kita-Gipfel dürfe keine „Nebelkerze bleiben, die allen Beteiligten das Gefühl gebe, etwas getan zu haben“, stellte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) klar. Sie drängt angesichts der Lage auf schnelle Ergebnisse: „Zu lange schon wurde auf allen politischen Ebenen ignoriert, wie ernst die Lage in den Kindertageseinrichtungen ist, dabei ist diese Entwicklung seit Jahren abzusehen. Wir können uns nicht leisten, dass unser Kita-System unter dem Druck des Fachkräftemangels zusammenbricht.“

Leidtragenden sind die Kita-Mitarbeiter, Familien und die Kinder

Die Leidtragenden seien die Mitarbeiter, die unter den steigenden Belastungen ächzen würden, die Familien, die sich nicht mehr auf die Betreuungszeiten verlassen könnten oder erst gar keinen Kita-Platz bekommen würden und nicht zuletzt die Kinder, die einen Anspruch auf eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung hätten.

Laut AWO brauche man neben mittel- und langfristigen Maßnahmen vor allem jetzt pragmatische Lösungen, die sofort Entlastungen für alle Beteiligten bringen. Das sind „helfende Hände“, wie Knud Hendricks, Geschäftsführer der AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH, sagte.

Auch Nichtpädagogen wie Köche, Handwerker und Musiker könnten in Kitas arbeiten

Auch er ist für den Einsatz multiprofessioneller Teams. Nichtpädagogisches Personal wie Köche, Handwerker oder Musiker könnten sinnvoll und durchdacht in den Kita-Alltag integriert werden, ohne dass Qualität in der Betreuung eingebüßt werden müsse.

Ebenso müssen Quereinstiege leichter möglich sein und der Weg für Fachkräfte aus dem Ausland dürfe nicht weiter durch zu viel Bürokratie blockiert werden. Es müsse Sozialpädagogischen Assistenzkräften dringend erleichtert werden, sich zur Erzieherin weiter zu qualifizieren, so Hendricks.

AWO-Hannover-Chef: Politik ist am Zug und muss jetzt handeln

Die AWO fordert deswegen mehr Flexibilität durch Anpassungen im Niedersächsischen Kita-Gesetz, um gleichzeitig die Qualität zu sichern. Die vollständige Dritt-Kraft in Kindertagesstätten müsse zeitnah für Entlastung in den Teams sorgen. Hierzu sei von allzu starren Personalvorgaben abzurücken.

AWO-Chef Hendricks sagt deutlich: „Die Zeit für Brainstorming ist vorbei, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Die Politik ist am Zug und muss jetzt handeln.“ Ministerin Hamburg wird das vernommen haben. (Thomas Kopietz, mit epd und dpa)