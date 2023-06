Landesrechnungshof: Niedersachsen vergeudet Millionen

Von: Peter Mlodoch

Doppelte Kosten und Planungschaos beim Nachfolger für das Große Küstenboot W3 der Wasserschutz Polizei (im Bild): Das veraltete Boot muss nun bis mindestens 2026 in Betrieb bleiben. © Landesrechnungshof

Der Landesrechnungshof kritisiert Verschwendung öffentlicher Gelder bei Schulen, Krankenhäusern, Polizei und Impfteams in Niedersachsen.

Hannover – Es ist rund 30 Meter lang und hat einen Tiefgang von 2,2 Metern: das Große Küstenboot W3, mit dem die niedersächsische Wasserschutzpolizei (WSP) derzeit von Wilhelmshaven aus in der Nordsee bis zur Grenze der 12-Meilen-Zone auf Patrouillenfahrt unterwegs ist. Das veraltete Gefährt mit Baujahr 2000 soll eigentlich 2025 durch ein moderneres und größeres Boot ersetzt werden. Doch daraus wird wohl nichts mehr. Zeit- und Kostenrahmen seien nicht mehr zu halten, warnt der Landesrechnungshof (LRH). Besonders pikant: Mit seinen zuletzt geplanten 46 Meter Länge und 3,5 Meter Tiefgang könne das künftige Schiff gar nicht mehr die Häfen der ostfriesischen Inseln anfahren.

„Die vorgesehene Inbetriebnahme des Boots im Jahr 2025 wird so nicht klappen“, schreibt die unabhängige Prüfbehörde in ihrem neuen Jahresbericht. „Bisher sind weder Gelder für die Anschaffung bereitgestellt, noch hat das Innenministerium endgültig entschieden, welche Leistungsmerkmale das neue Boot erfüllen soll.“ Folge: Das alte Küstenboot werde voraussichtlich auch noch im Jahr 2026 in Betrieb sein müssen. „Der LRH befürchtet längere Ausfallzeiten und höhere Reparaturkosten.“

Kostenexplosion beim Polizeiboot: 25 statt 12,5 Millionen Euro

2018 hatten das Innenministerium in Hannover unter seinem damaligen Chef Boris Pistorius (SPD) und die WSP den Investitionsbedarf für das neue Boot noch auf 12,5 Millionen Euro taxiert. Im vergangenen Jahr schätzte das Pistorius-Ressort die Kosten auf 20 bis 25 Millionen Euro. „Damit handelt es sich bei dem geplanten neuen Großen Küstenboot um das teuerste Einsatzmittel der Landespolizei“, schimpft der LRH.

Der Rechnungshof rügt Planungschaos und Fehlentscheidungen. Im September 2019 hatte eine Arbeitsgruppe der Wasserpolizeiinspektion Oldenburg September 2019 im Auftrag von Ministerium und der dortigen Polizeidirektion Kriterien für die Neuanschaffung festgelegt: Das künftige Schiff sollte den maximalen Tiefgang von 2,5 Metern nicht überschreiten, um die Inselhäfen weiterhin anlaufen zu können. Außerdem forderten die Praktiker mit Blick auf wachsende maritime Bedrohungslagen eine Hubschrauberplattform sowie eine Stellfläche für den Transport von vier Mehrzweckbooten.

Planungschaos: Uneinigkeit über Einsatzbereich des neuen Polizeibootes

Drei Monate später legte die Polizeidirektion Oldenburg laut LRH-Bericht dem Ministerium allerdings ein anderes Konzept vor: nur noch eine Transportmöglichkeit für ein einziges Beiboot, dafür aber die doppelte Anzahl an Kabinen und Nasszellen an Bord. März 2021 folgte eine Leistungsbeschreibung mit inzwischen 42 Metern Länge und einem Tiefgang von 3,5 Metern. In März 2023 nannte das Innenministerium – inzwischen unter Leitung von Ressortchefin Daniela Behrens (SPD) auf Nachfrage des LRH sogar 46 Meter Länge. Derzeit prüfe ein Ingenieurbüro zwei Konzepte, ein Ergebnis solle im Sommer vorliegen.

„Das Verfahren ist geprägt durch eine unzureichende Steuerung des Ministeriums für Inneres“, schreiben die Prüfer. Der Rechnungshof zweifelt nicht nur den Sinn der doppelten Zahl der Kabinen und Nasszellen an. „Zudem sieht der LRH es als Einschränkung der Einsatzfähigkeit der Wasserschutzpolizei an, wenn die Inselhäfen wegen eines zu großen Tiefgangs nicht mehr mit dem Großen Küstenboot erreicht werden könnten“, heißt es in dem Bericht. „Die Argumentation des Ministeriums, die Besatzung könne bei Bedarf mit einem Beiboot übersetzen, greift beispielsweise für Einsätze wie bei einem Schiffsunfall in einem Inselhafen zu kurz.

Zu viele Finanzämter, Amtsgerichte und Krankenhäuser in Niedersachsen

In seinem insgesamt 150 Seiten dicken Jahresbericht empfiehlt der Rechnungshof die Zusammenlegung von Amtsgerichten, Finanzämtern und auch Krankenhäusern. „Das Land braucht zukunftsfeste Versorgungs- und Verwaltungsstrukturen. Leistungsstarke Einheiten sind dafür entscheidend“, erklärte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden. So habe das Krankenhaus in Clausthal-Zellerfeld über Jahre nur vereinzelte Behandlungen durchgeführt und zeitweise monatelang keine stationären Patienten versorgt.

Teure Corona-Impfteams: 400 Euro pro Spritze

Eine geringe Auslastung, aber dafür hohe Kosten bescheinigen die Prüfer den mobilen Corona-Impfteams. Während niedergelassene Ärzte für jeden Piks 28 Euro erhielten, kosteten die Spritzen nach dem Start im Oktober 2021 zunächst im Schnitt jeweils 92 Euro, später sogar über 400 Euro. Schuld seien eine Fehlkalkulation des Landes und deutlich überhöhte Pauschalen an die Landkreise. „Statt der vom Land erwarteten 100 Impfungen pro Tag lag deren durchschnittliche Zahl ab April 2022 bei maximal 14 Impfungen pro Tag.“

Zweckentfremdung und Veruntreuung: Kassenführung an Schulen entspricht fast nie den Regeln

Ein extrem schlechtes Zeugnis stellt der Rechnungshof dem Geldverkehr an den Schulen aus. 23 Bildungsinstitute hatten die Prüfer unter die Lupe genommen, darunter Schulen in den Kreisen Göttingen und Goslar. Nirgendwo entsprach die Buchführung der schuleigenen Girokonten den üblichen Regeln. „Bargeldverkehr in Höhe von mehreren Tausend Euro wurde nicht quittiert. Teilweise wurden die Geldbeträge in unbeschrifteten Umschlägen aufbewahrt“, zählte der LRH Verstöße auf. Die Schulaufsicht habe in den vergangenen acht Jahren so gut wie keine Kassenprüfungen durchgeführt. „Es kam zu Veruntreuungsfällen und zweckentfremdeten Zahlungen von Landesgeldern“, kritisieren die Prüfer und fordern das Kultusministerium auf, künftig „Kassensicherheit zu gewährleisten“.