Wie beantrage ich die Briefwahl zur Niedersachsen-Wahl? Diese Fristen gilt es zu beachten

Von: Nico Scheck

Die Landtagswahl in Niedersachsen steht an. Wer nicht ins Wahllokal gehen möchte, muss auf die Briefwahl zurückgreifen. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Hannover - Am 9. Oktober 2022 ist es so weit: Die nächste Niedersachsen-Wahl steht an. Gewählt wird der Landtag. Und weil das Coronavirus nach wie vor auch in Deutschland wütet, dürfte sich die Briefwahl auch Anfang Oktober großer Beliebtheit erfreuen.

Allerdings müssen Wähler einiges beachten, wenn sie den Besuch des Wahllokals vermeiden möchten. Wie funktioniert die Briefwahl? Welche Fristen müssen eingehalten werden? Und wie wird überhaupt richtig gewählt? All diese Fragen sollen im Folgenden geklärt werden.

Wie beantrage ich die Briefwahl für die Niedersachsen-Wahl 2022?

Zunächst bekommt jeder Wahlberechtigte vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung per Post zugeschickt. In dieser befindet sich auch der Vordruck des Antrags für die Briefwahl in Niedersachsen - und zwar auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Diesen Antrag gilt es ausgefüllt an die angegebene Adresse zurückzuschicken. Das Porto muss leider vom Antragsteller gezahlt werden.

Wer sich das Porto sparen möchte, kann den Antrag auch per Mail an die jeweilige Gemeinde schicken oder persönlich im Rathaus stellen. Eine weitere Option ist das Online-Formular zur Briefwahl. Einige Gemeinden bieten über die Homepage des Rathauses ein solches an. Egal, über welchen Weg der Antrag gestellt wurde. Wenn alles geklappt hat, werden dem Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen zugeschickt.

Wer die Briefwahl zur Niedersachsen-Wahl beantragen darf

Um die Briefwahl nutzen zu können, muss man wahlberechtigt sein. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um als Wahlberechtigter in Niedersachsen zu gelten:

Man muss mindestens 18 Jahre alt sein

Man muss die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen

Der Hauptwohnsitz muss seit mindestens drei Monaten in Niedersachsen gemeldet sein

Niedersachsen-Wahl: Was alles zu den Briefwahlunterlagen gehört

Hat der Antrag zur Briefwahl geklappt, bekommt man folgende Unterlagen per Post zugeschickt:

einen Stimmzettel

einen blauen Stimmzettelumschlag

einen roten Wahlbriefumschlag

ein Merkblatt

Wie funktioniert die Briefwahl bei der Niedersachsen-Wahl 2022?

Bei so vielen Unterlagen kann man schon mal durcheinander kommen. Welcher Umschlag ist wofür? Warum zwei Stimmen? So geht’s: Auch bei der Niedersachsen-Wahl 2022 kann jeder Wähler zwei Kreuze auf dem Wahlzettel vergeben, sprich zwei Stimmen.

Mit der Erststimme wählt man eine Person, mit der Zweitstimme eine Partei. Beide Stimmen können unabhängig voneinander vergeben werden. Ist der Stimmzettel korrekt ausgefüllt, kommt er in den blauen Umschlag (Stimmzettelumschlag). Dieser muss zugeklebt und gemeinsam mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Umschlag (Wahlbriefumschlag) gepackt werden. Dieser wird ebenfalls zugeklebt. Die Adresse steht bereits auf dem Umschlag, Portokosten fallen innerhalb von Deutschland nicht an.

Wie lange geht die Briefwahl zur Niedersachsen-Wahl?

Wichtig ist, bei der Briefwahl rechtzeitig die Wahlunterlagen abzuschicken, damit Sie auch noch vor Schließung der Wahllokale in Niedersachsen am 9. Oktober eingehen. Hier ist eher früher als später die Devise. Meist ist es aber auch möglich, die Briefwahlunterlagen direkt vor Ort auszufüllen und abzugeben, sofern die Unterlagen persönlich im Rathaus oder der Gemeinde beantragt werden.

Briefwahl bei der Niedersachsen-Wahl: Termine und Fristen

Auch bei der Niedersachsen-Wahl gibt es Termine und Fristen, die zu beachten sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten die Unterlagen bei der Briefwahl spätestens drei Werktage vor dem 9. Oktober 2022 abgeschickt werden. Liegt der Wahlbrief am Wahlsonntag nicht bis um 18 Uhr zur Auszählung vor, wird er nicht berücksichtigt.

Kann ich die Briefwahlunterlagen auch im Wahllokal abgeben?

Für den Fall, dass man es nicht rechtzeitig schafft, den Wahlbrief abzuschicken, bleibt immer noch die Möglichkeit, am 9. Oktober doch gen Wahllokal zu ziehen. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet. Dort besteht sowohl die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen abzugeben, als auch den Wahlschein direkt vor Ort auszufüllen.

Kann ich auch aus dem Ausland per Briefwahl bei der Niedersachsen-Wahl wählen?

Wer sich im Ausland befindet, aber dennoch für die Niedersachsen-Wahl 2022 wahlberechtigt ist, kann per Briefwahl teilnehmen. Allerdings gilt es hier einmal mehr, die Unterlagen rechtzeitig zu versenden. Und: Das Porto muss der Wahlberechtigte in diesem Fall selbst übernehmen. (nc)