Landtagswahl Niedersachsen: Scholz und Merz planen Wahlkampfauftritte

Von: Niklas Kirk

Bevor am 9. Oktober ein neuer Landtag für Niedersachsen gewählt wird, geht der Wahlkampf in die finale Phase. Dazu setzen die Parteien auf Prominenz aus dem Bund.

Hannover - Rund sieben Wochen vor der niedersächsischen Landtagswahl sind nun die Wahlkampftermine von prominenten Bundespolitikern bekannt und läuten damit die finale Phase des Wahlkampfes ein. Neben Auftritten von Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz dürfen sich auch die Landesverbände von Grüne und FDP der Unterstützung ihrer Bundesvorstände gewiss sein.

Laut einer aktuellen Umfrage des Institut Wahlkreisprognose vom 20. August, würde aktuell die CDU 30 % der Zweitstimmen für den hannoverschen Landtag bekommen. Doch SPD und Grüne hätten mit vorhergesagten Werten von 27 % und 21 % gemeinsam eine Chance auf die Mehrzahl der 135 Sitze. FDP und AfD liegen laut dieser Umfrage bei 7,0 % gleich auf, Die Linke wäre mit lediglich 2,0 %, wie schon 2017, nicht mehr vertreten.

Zusammenrücken im Wahlkampf: Bundeskanzler Scholz wird den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil mit Wahlkampfauftritten unterstützen © Moritz Frankenberg/dpa

Landtagswahl in Niedersachsen: Olaf Scholz zum Abschluss des Wahlkampfs in Hannover erwartet

Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach dpa-Information bei folgenden Wahlkampf-Terminen teilnehmen:

26. August 2022 in Cuxhaven

8. Oktober 2022 in Hannover

Außerdem soll SPD-Parteichef Lars Klingbeil Ministerpräsident Stephan Weil am 27. August in Emden unterstützen.

Auch die CDU will während des Wahlkampfs Prominenz auf ihren Veranstaltungen sprechen lassen. Bundeschef Friedrich Merz wird dafür bei folgenden Veranstaltungen erwartet:

4. Oktober 2022 im Landkreis Harburg

7. Oktober 2022 in Hannover

Am 16. September reist außerdem Hendrik Wüst in den Kreis Harburg, der im Mai 2022 für die CDU bereits die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewinnen konnte.

Bei den Grünen steht derweil fest, dass die Bundesvorsitzende Ricarda Lang am 28. August in Hannover sprechen wird, um das Spitzenduo um Julia Willie Hamburg und Christian Meyer zu begleiten. Die vorherige Parteiführung mit der jetzigen Außenministerin Annalena Baerbock und dem aktuellen Wirtschaftsminister Robert Habeck soll ebenfalls nach Niedersachsen kommen, die genauen Termine stehen allerdings noch nicht fest.

Landtagswahl in Niedersachsen: Acht Auftritte von Christian Lindner

Gleich acht Auftritte zwischen Harz und Nordsee hat FDP-Bundeschef und Finanzminister Christian Lindner geplant. Dafür fährt er in bis zu drei Städte pro Tag, etwa zum Wahlkampfabschluss am 7. Oktober nach Braunschweig, Celle und Hannover.

Bereits am 16. September will Lindner die niedersächsische FDP um Stefan Birkner in Oldenburg unterstützen, ebenso wie am 24. September in Wolfsburg, Einbeck und Lüneburg sowie am 6. Oktober in Osnabrück. (dpa/nki)

Niedersachsen ist gemessen an der Einwohnerzahl mit rund 8 Millionen Personen das viertgrößte Bundesland. Bei der Wahl werden somit auch über 6 Stimmen im Bundesrat entschieden. Eine Übersicht über die Direktkandidaten für Stadt und Landkreis Göttingen erhalten Sie hier.