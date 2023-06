Minister Olaf Lies fordert billigen Strompreis für die Industrie

Symbolbild © Weingartner-Foto/dpa

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hält auf dem Weg zur Klimaneutralität einen günstigen Strompreis für die Industrie für notwendig.

Hannover/Hohenkammer - Dies sei insbesondere für Unternehmen wichtig, „die sich in einem harten internationalen Standortwettbewerb befindet“, sagte der SPD-Politiker im Vorfeld der Wirtschaftsministerkonferenz am Mittwoch und Donnerstag in Bayern.

Niedersachsen wirbt für einen Industriestrompreis. Dadurch soll der Preis für Unternehmen durch staatliche Subventionen sinken. Lies betonte zudem die Bedeutung der Transformation. Man müsse dabei und bei der Energiewende noch schneller unabhängig und klimafreundlich werden. Insbesondere Niedersachsen würde davon in Form von neuen Industriearbeitsplätzen profitieren.

Ein Schwerpunktthema bei der Konferenz ist für Lies auch die Fachkräftesicherung. Es seien gemeinsame Anstrengungen notwendig, um dem Personalbedarf der Wirtschaft gerecht werden zu können. Hunderttausende Fachkräfte fehlten bereits, hieß es. lni