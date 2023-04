Ministerin Behrens in Göttingen: „Die Luftrettung ist extrem wichtig“

Von: Thomas Kopietz

Beim DRF-Jubiläum in Göttingen: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) begrüßt die Notfallsanitäterinnen Tanja Perske (Mitte) und Silja Gers aus Göttingen, die auf Christoph 44 mitfliegen. © Stefan Rampfel

Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens war zu Gast in Göttingen. Anlass war das Jubiläum der DRF Luftrettung. Wir haben unter anderem darüber mit ihr gesprochen.

Göttingen/Hannover – Um die Bedeutung der Rettungsflieger gibt es keine zwei Meinungen: Tausende Besucher kamen am Samstag zum Jubiläum der DRF Luftrettung in Göttingen. Auch Innenministerin Daniela Behrens (SPD) nahm sich viel Zeit, stellte Fragen, führte Gespräche. Wir sprachen mit der Ministerin über den Rettungsflugdienst in Niedersachsen. Daniela Behrens berichtete auch von einem persönlichen Erlebnis mit den Luftrettern: „Ohne die Luftretter wäre mein Neffe möglicherweise nicht am Leben“, sagte Behrens, deren Schwester vor der Geburt als Notfall in eine Klinik geflogen werden musste.

Frau Behrens, sie waren zuvor Gesundheitsministerin, sind jetzt Innenministerin in Niedersachsen und zuständig für den Rettungsflugdienst. Welchen Stellenwert hat diese Aufgabe für Sie und wie wichtig sind die Rettungsflieger?

Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Niedersachsen sicher leben können, dass ihnen in schwierigen Lagen geholfen wird. Dabei spielen die Rettungshubschrauber eine große Rolle. Sie sind wichtiger Bestandteil der Rettungskette. Wir haben acht Millionen Einwohner in Niedersachsen, verteilt über eine riesige Fläche von der Nordsee bis Südniedersachsen – zum Teil auch dünn besiedelt. Die Abdeckung schafft der bodengebundene Rettungsdienst allein nicht. Deswegen haben wir zur Unterstützung fünf Rettungs- und einen Intensivtransporthubschrauber, der aber natürlich auch Rettungseinsätze fliegt, wenn es nötig ist.

Wie wichtig ist die Teamarbeit in der Versorgung von kranken und verletzten Menschen, das Team eines Rettungshubschraubers allein reicht ja manchmal nicht zur erfolgreichen Rettung aus...

Es ist eine Kooperationsarbeit. Wir brauchen gute Piloten, gute Notfallsanitäter, die in Göttingen hier von der DRF oder aus der Universitätsmedizin Göttingen kommen, und dazu brauchen wir die Notfallmedizin der UMG. Dort werden Notfallmediziner, Notärzte und Notärztinnen ausgebildet – auch für den Einsatz am Rettungshubschrauber Christoph 44. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Universitätsmedizin Göttingen und bleibt es auch. Die UMG ist eines der Flaggschiffe im Deutschen Krankenhauswesen, deswegen können wir in Niedersachsen sehr froh sein, dass wir diese starke UMG haben, inklusive der hochqualitativen Notfallmedizinausbildung. Wir brauchen aber auch die Polizei, die Feuerwehren und sämtliche eingebundene Rettungsdienste und deren starkes Zusammenspiel in einem effizienten Rettungswesen.

Hat ein Rettungshubschrauber-Standort auch eine Strahlkraft auf Ärztinnen und Ärzte in diese Stadt zu kommen, dort diese Ausbildung zu machen. Reizt es junge Ärzte, auf dem Hubschrauber Christoph 44 zu fliegen und zu helfen?

Zunächst einmal hat die Göttinger Universitätsmedizin ohnehin eine große Attraktivität für junge, angehende Mediziner und Medizinerinnen. Sie ist eine renommierte Einrichtung, in der viele Ärzte gerne arbeiten wollen. Der Fokus auf die Notfallmedizin kommt hinzu. Man sieht ja, es gibt weitaus mehr ausgebildete Notfallmediziner – auch für den Rettungshubschrauber -, als tatsächlich im Einsatz sind. Wichtig ist, dass man Erfahrungen in der Notfallmedizin hat, auch auf dem Rettungswagen am Boden. Dann ist man auch gut ausgebildet, um auf dem Rettungshubschrauber zu arbeiten. Ich habe hier beim DRF-Jubiläum gelernt, dass es genügend Interesse in der Ärzteschaft gibt, dies zu tun.

Was tut das Land für die Finanzierung, DRF benötigt ja auch Spenden und sammelt diese…?

Wir sind zunächst der Aufgabenträger für die Luftrettung und haben deshalb einen Sicherstellungsauftrag. Alles das, was an den beiden DRF-Standorten, hier in Göttingen und Hannover, sowie den anderen Helikopter-Standorten, die von anderen Anbietern geflogen werden, passiert, wird über die direkte Abrechnung mit den Krankenkassen bezahlt. Dem Land als Aufgabenträger kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, in den regelmäßigen Kassenverhandlungen über das Luftrettungsbudget, die Kostendeckung der Betreiber sicherzustellen.

Halten Sie die Vergütungen der Rettungsfliegerleistungen durch die Kostenträger generell für ausreichend? Und ist die Bemessungsgrundlage Flugminuten fair, denn es fallen ja viele zusätzliche Aufgaben an?

Nach meiner Kenntnis gibt es aktuell keine Pläne, Veränderungen am Vergütungssystem vorzunehmen. Diese müssten zwischen den Kassen und den Betreibern ausverhandelt werden. (Thomas Kopietz)

Zur Person Daniela Behrens (54) wurde in Bremerhaven geboren. Die diplomierte Politikwissenschaftlerin studierte in Bremen und Berlin. Von 2007 bis 2013 war sie Abgeordnete im niedersächsischen Landtag. Seit 2021 ist sie Ministerin. Zunächst bis 2023 für Gesundheit. Jetzt ist sie Innenministerin. Behrens ist seit 2009 verheiratet. (ams)