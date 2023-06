Ministerin Staudte will Moore in Niedersachsen wieder vernässen

Von: Peter Mlodoch

Miriam Staudte (Grüne), Archivbild © Julian Stratenschulte

Interview: Niedersachsen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) will mit vernässten Mooren das Klima und den Grundwasserpegel schützen.

Lüneburg – Trockengelegte Moore verursachen fast ein Fünftel der niedersächsischen Treibhausgasemissionen. Wir haben darüber und die Pläne der Regierung mit Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) gesprochen.

Frau Staudte, wozu brauchen wir funktionierende Moore?

Niedersachsen ist das Bundesland mit den meisten Moorböden. Nur ein kleiner Teil davon sind noch intakte Moore. Das Problem ist, dass bei den trockengelegten Böden sehr viele Treibhausgase emittiert werden. In Niedersachsen machen diese rund 18 Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen aus. Deswegen ist es für diese Landesregierung ein großes Anliegen, Moorböden komplett wieder zu vernässen oder zumindest eine andere Art der Bewirtschaftung mit höheren Wasserständen zu ermöglichen.

Was bedeutet das?

Wenn man einen Moorboden wieder komplett vernässt, gibt dieser kein Treibhausgas mehr frei. Wenn man den Wasserstand anhebt, reduziert man die Emissionen. Weil sehr viele Flächen betroffen sind, kann auch dies schon sehr viel bringen. Selbst wenn man Ackerland auf Moorböden zu Grünland umwandelt, schafft man damit die Voraussetzungen, um eine nennenswerte Emissionsminderung zu erzielen. Wir müssen also vielfältig handeln, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.

Drohen dann aber nicht Konflikte mit Landwirten, die ihre Bewirtschaftung umstellen oder gar ganz aufgeben müssen?

Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann seine für eine Wiedervernässung vorgesehenen Flächen verkaufen oder gegen andere Flächen eintauschen. Aber diejenigen, die ihre Flächen behalten wollen, haben natürlich ein Interesse daran, dass dort weiter Wertschöpfung stattfinden kann. Auf vielen Moorböden ist Grünland, dort werden Kühe gehalten, Silage gemacht oder Heu geerntet. Höhere Wasserstände führen dort zu anderen Bedingungen. Die Tierhaltung wird schwieriger, der grüne Aufwuchs ändert sich. Aber er kann anders genutzt werden. Man kann zum Beispiel aus dem faserigen Grünschnitt Dämmplatten oder kompostierbares Verpackungsmaterial herstellen. Dadurch ließe sich neue Wertschöpfung generieren.

Genügt dies als Ausgleich?

Ein ganz großes Thema, noch dazu ein ziemlich erfolgversprechendes, ist die Nutzung von Solaranlagen auf diesen Moorböden, auf denen man den Wasserstand angehoben hat. Es geht jetzt auf jeden Fall darum, Anreize zu geben. Und wir müssen Strukturen aufbauen, um diese Umstellungen vernünftig zu managen. Man kann ja nicht die eine Wiese vernässen und die daneben bleibt trocken. Die große Herausforderung ist immer, zusammenhängende Gebiete zu schaffen.

Weiter entfernt wohnende Hauseigentümer befürchten, dass ihnen durch eine groß angelegte Wiedervernässung die Keller volllaufen könnten.

Das ganze Thema Wiedervernässung hängt natürlich eng zusammen mit einem neuen Wassermanagement. Wir müssen aus vielerlei Gründen in ganz Niedersachsen vom Grundsatz der Entwässerung der Flächen wegkommen. Wir brauchen beispielsweise in den Gräben Querbauwerke, die man aufmachen und schließen kann. So kann man je nach Bedarf die Fläche be- oder entwässern. Bei solchen Planungen müssen alle Anrainer einbezogen und ihre Sorgen ernstgenommen werden.

Ganz Deutschland stöhnt unter Hitze und Trockenheit. Wie kann da überhaupt eine Vernässung von Mooren funktionieren?

Unser Hauptproblem ist, dass wir viel zu viel Süßwasser ungenutzt in die Nordsee abführen – auch das in Kläranlagen gereinigte Wasser. Stattdessen verwenden wir für alles bestes Grundwasser. Wir haben unzählige versiegelte Flächen, wo Regenwasser nicht versickern kann und die Grundwasserneubildung dadurch reduziert ist. Das Regenwasser läuft in den nächsten Vorfluter, von dort aus in den nächsten Fluss und landet dann in der Nordsee. Wir werden wieder viele Starkregenereignisse in den nächsten Wintern haben. Wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die es ermöglicht, dieses Wasser in der Fläche zu halten. Dazu gehört auch mehr Humusaufbau. Wir brauchen Böden, die Wasser aufsaugen. Die ganze Landschaft sollte als Wasserspeicher dienen.

Zur Person: Miriam Staudte Miriam Staudte (47) ist seit November 2022 niedersächsische Landwirtschaftsministerin. Davor war die Diplom-Pädagogin 14 Jahre stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion. Die gebürtige Kielerin und zweifache Mutter lebt mit ihrer Patchworkfamilie im Wendland.

(Peter Mlodoch)