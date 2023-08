Mord-Prozess gegen einen 14-jährigen Jugendlichen aus Hannover

Das Warum der Tat ist weiter unklar

+ © Peter Steffen/dpa Der Anwalt des Angeklagten möchte sich im Laufe des Verfahrens im Namen seines Mandanten zu den Vorwürfen äußern. © Peter Steffen/dpa

Weil er einen Mitschüler gefesselt und mit Steinen erschlagen haben soll, steht ein 14-Jähriger aus Wunstorf bei Hannover wegen Mordes vor Gericht.

Hannover – Nun erhoffen sich die Nebenkläger mehr Klarheit über das Motiv des Jugendlichen. „Unsere Mandanten erwarten sich mehr Aufklärung und Antworten auf noch offene Fragen“, sagte der Göttinger Rechtsanwalt Steffen Hörning nach dem zweiten Verhandlungstag. Der auf Opferrechte spezialisierte Jurist vertritt in dem Prozess vor dem Landgericht Hannover die Familie des Getöteten, eines gleichaltrigen früheren Mitschülers des Angeklagten.

Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren möglich

Der mutmaßliche Täter ist vor der ersten Jugendkammer des Gerichts wegen Mordes aus Heimtücke und versuchter Erpressung angeklagt. Er hatte die Tat weitgehend eingeräumt. Weil er noch minderjährig ist, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nach dem Jugendstrafrecht droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Hintergrund der Tat ist noch unklar

Hörning sagte, die Frage nach dem Warum müsse aus seiner Sicht noch deutlicher beantwortet werden. „Ich gebe mich noch nicht mit dem zufrieden, was bislang auf dem Tisch liegt.“ Er hoffe, dass er im Verlauf des Verfahrens den Angeklagten selbst dazu befragen könne, sagte der Rechtsanwalt. „Ich würde es gern aus seinem Munde hören, denn nur er weiß es.“ Ob und in welchem Umfang der Angeklagte selbst aussagen werde, liege jedoch in der Hand der Verteidigung.

Angeklagter sitzt weiterhin in U-Haft

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Hameln. Sein Anwalt hatte angekündigt, er wolle sich im Laufe des Verfahrens im Namen seines Mandanten zu den Vorwürfen äußern. Angesetzt sind insgesamt sieben Verhandlungstage bis zum 28. August.

Der Leichnam des getöteten Mitschülers war Ende Januar nach einer großangelegten Suche auf dem Brachgelände einer alten Gärtnerei am Rande eines Dorfes bei Wunstorf gefunden worden. Der Junge war am Abend zuvor nicht von einer Verabredung mit dem Schulkameraden zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Beide besuchten die Evangelische Integrierte Gesamtschule in Wunstorf, gehörten aber unterschiedlichen Schulklassen an. (epd)