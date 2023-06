Neues Gesetz: Katzen in Niedersachsen müssen kastriert werden

Symbolbild © Bernd Weißbrod

Niedersächsischer Landtag beschließt: Katzen, die sich auch draußen aufhalten, müssen künftig gekennzeichnet, registriert und kastriert werden.

Das hat der niedersächsische Landtag beschlossen. Bislang leben 120 000 nicht-kastrierte Hauskatzen und 200 000 verwilderte Katzen in Niedersachsen. Das Ziel sei es, eine unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen zu verhindern, und Wildtiere wie Vögel, die am Boden brüten, zu schützen, sagte Ministerin Miriam Staudte (Grüne). Finanzschwache Tierhalter sollen vom Land unterstützt werden. Nur in Ausnahmefällen soll die Kastrationspflicht entfallen. lni