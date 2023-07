Niederländer verhaften Geldautomaten-Sprenger

(Symbolbild) © Norbert Müller

Polizisten aus Niedersachsen und den Niederlanden haben bei Durchsuchungen mutmaßlich Verantwortliche für 18 Geldautomatensprengungen festgenommen.

Lüneburg – Etwa 300 niederländische Polizisten durchsuchten am Donnerstag 21 Objekte in den Niederlanden und vollstreckten drei Haftbefehle, wie die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg mitteilte.

Zahlreiche Beweismittel wurden beschlagnahmt, darunter hochmotorisierte Kraftfahrzeuge, präparierte Sprengvorrichtungen und scharfe Schusswaffen. In Niedersachsen sind die wiederholt aus den Niederlanden eingereisten Täter mutmaßlich für die Geldautomatensprengungen in Seevetal-Fleestedt (Landkreis Harburg) am 29. April, in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) am 7. September, in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) am 28. Oktober und in Voltlage (Landkreis Osnabrück) am 7. Dezember des vergangenen Jahres verantwortlich, wie es hieß. Insgesamt konnte bei den Taten im Bundesgebiet eine Summe von mehr als einer Million Euro Bargeld erbeutet werden. lni