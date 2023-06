Niedersachsens Studenten fahren regelmäßig mit dem Rad zur Uni

Von: Johannes Rützel

Die Säule an der Berliner Straße (E-Radschnellweg) in Göttingen zählt Radfahrer. © Rützel, Johannes

Knapp mehr als die Hälfte aller Studenten in Niedersachsen fahren mit dem Fahrrad zur Uni. Besonders weit vorne: Göttinger Studenten.

Göttingen/Hannover - Das ergab eine Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). In Göttingen nehmen sogar 73,6 Prozent der Befragten das Rad. Die Station am E-Radschnellweg nahe des Göttinger Bahnhofs hatte am Freitag bis Mittag fast 1800 Radler gezählt.

Deutschlandweit wird nur in Greifswald mehr Rad gefahren: Für 88,8 Prozent ist dort das Rad Verkehrsmittel Nummer Eins. Der bundesweite Durchschnitt liegt hingegen bei 33,6 Prozent. (Johannes Rützel)