Niedersächsische Landwirtschaft muss sich neu erfinden

Von: Kerim Eskalen

Die Klimakrise fordert auch in der Landwirtschaft ein Umdenken. © Christian Charisius/dpa

Dürreperioden und plötzlich auftretender Starkregen: Die niedersächsischen Felder sind durch den Klimawandel mit immer größerem Stress konfrontiert.

Göttingen/Hannover – Das setzt auch die Landwirte unter Druck, auf die veränderten klimatischen Bedingungen zu reagieren. Diese Situation hat auch einige Landwirte kreativ werden lassen.

Das Eickenhofer Spargelreich im Landkreis Gifhorn versucht sich in dieser Saison zum ersten Mal an den exotischen Früchten, für den Verkauf im Supermarkt – nämlich der Melonenzucht. „Ende Juli oder Anfang August sind die ersten Früchte reif“, sagt Geschäftsführer Paul Schofer. Der regionale Anbau bringe den Vorteil, dass der lange Transportweg aus Südeuropa wegfalle, erklärt er.

Wassermelonen sind im Trend

Auch im Landkreis Uelzen bauen Landwirte seit mehreren Jahren Wassermelonen an. „Wir wollen uns als Gemüsehof breit aufstellen und die süßen Früchte in den Handel bringen“, sagt Philipp Steffan vom Hof Brummelkamp. „Der Anbau von Wassermelonen findet in Niedersachsen noch in recht kleinem Maßstab im Experimentierstadium statt“, sagt Wolfgang Ehrecke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Daher lägen noch keine Zahlen zu den Anbaubetrieben und Ernteerträgen vor, so Ehrecke.

Ein Kammerexperte für Gemüsebau erklärte aber, dass der Anbau von Wassermelonen gut möglich sei, wenn es am jeweiligen Standort in der Wachstumsphase genügend Sonnenstunden und eine Wasserversorgung gebe. „Wassermelonen brauchen klimatisch viel Wärme, viel Temperatur“, sagt Schofer. Das geschehe im geschützten Anbau in einem Tunnel. In der ersten Mai-Hälfte wurden die Samen gepflanzt.

Klimaresistenz sollte im Vordergrund stehen

Achim Hübner, Geschäftsführer vom Landvolk Göttingen Kreisbauernverband, sieht den Anbau exotischer Pflanzen, wie Wassermelonen jedoch kritisch: „Alternativen wie neue Pflanzen sind wichtig, denn der Werkzeugkasten sollte immer voll sein“, sagt er. „Aber der Fokus sollte eher darauf liegen, die herkömmlichen Pflanzen klimaresistenter zu machen.“ Exotische Pflanzen wie Wassermelonen könnten das bisherige Saatgut nicht ersetzen.

Daher sei vor allem eine wasserschonende Landwirtschaft wichtig. Dafür brauche es Pflanzen die wenig Fläche brauchen und dennoch eine hohe Erntemenge aufweisen.

Daran forscht unter anderem der Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologie-Konzern KWS Saat in Einbeck, der als einer der größten Saatguthersteller der Welt gilt.

KWS Saat entwickelt neues Saatgut mit mehr Erträgen

Dort arbeite man seit Jahren in der Pflanzenzüchtung an neuen, angepassten und widerstandsfähigen Sorten. „Neben sich ausbreitenden Krankheiten und Schaderregern müssen Pflanzen mit zunehmender Wasserknappheit auf der einen Seite und starken Niederschlagsmengen auf der anderen Seite zurechtkommen“, heißt es vom Unternehmen.

Deshalb entwickle man mehrere Sorten, die unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen stabile Erträge liefern. Beispielhaft für diese Entwicklung sei die Forschung bei Hybridroggen, Zuckerrüben und Sorghumhirsen. Diese gelten als hitzeresistent oder benötigen für ihre Entwicklung weniger Wasser.

Saatgut soll in Zukunft weniger Wasser benötigen

Beispielsweise habe man bei Zuckerrüben angefangen, Sorten anzubieten, die auch unter Trockenstress stabile Erträge liefern. Zudem hat das Unternehmen sich im Zuge des European Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie – also Landwirten, die nachhaltig praktizieren – verpflichtet, dass bis 2030 mehr als ein Viertel aller Saatgut-Sorten sich für den Anbau unter geringem Ressourceneinsatz wie zum Beispiel Wasser oder Dünger eignen. (Kerim Eskalen/mit lni)