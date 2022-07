Mann fährt mit Auto rückwärts in Supermarkt - Zwei Verletzte

Von: Raphael Digiacomo

Ein Senior fährt mit seinem Auto rückwärts in das Schaufenster eines Supermarktes in Braunschweig. Zwei Personen werden dabei verletzt.

Braunschweig – Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Dienstag (26.07.2022) mit seinem Wagen rückwärts in das Schaufenster eines Braunschweiger Supermarkt in Niedersachsen gefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Kundinnen verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben dem Bericht zufolge jedoch unverletzt. Derzeit sehe es nach einem Fahrfehler des Mannes beim Ausparken aus, sagte die Polizeisprecherin. Ihr zufolge fuhr der Mann zunächst gegen einen auf dem Kundenparkplatz stehenden Lastwagen und danach in das Schaufenster des Supermarktes im Stadtteil Melverode.

Mann fährt mit Auto rückwärts in Supermarkt – zwei Kundinnen verletzt

Ein 74-jähriger Mann hat Dienstagmorgen (26.07.2022) beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist rückwärts in einen Supermarkt in Braunschweig gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. © Julian Stratenschulte

Laut Polizeibericht beschleunigte der 74 Jahre alte Braunschweiger nach dem Zusammenstoß so stark, dass sein Automatik-Wagen erst eine Schaufensterscheibe durchbrach und dann im Laden zum Stehen kam. Dadurch wurden Regale und Kühltruhen in den Kassenbereich gedrückt, die hinter dem Schaufenster gestanden hatten.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde eine 69 Jahre alte Kundin im Kassenbereich des Marktes von dem Auto erfasst und von einem Regal getroffen, eine weitere 87-jährige Kundin erlitt Schnittverletzungen. Eine Hausärztin kümmerte sich vor Ort um die 87 Jahre alte Frau.

Braunschweig: Senior fährt mit Pkw rückwärts in Schaufenster von Supermarkt

Der Pkw steht im Schaufensterbereich des Braunschweiger Supermarktes. © Julian Stratenschulte

Ein Notarzt versorgte die andere Kundin, die im Anschluss ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Senior und seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, kamen bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon, wie die Feuerwehr Braunschweig berichtet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden circa 65.000 Euro. (rdg)

Auch im Eichsfeld bei Göttingen war es im Juli 2022 um Unfall gekommen, nachdem ein Senior das Gaspedal mit dem Bremse verwechselt hatte. Wenige Monate zuvor wurden bei einem schweren Unfall im Südharz drei Personen verletzt, als ein Senior einen Polizeiwagen übersah.