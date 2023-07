Schwerer Unfall in Niedersachsen: Motorradfahrer prallt frontal auf Auto – Mann stirbt

Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Er prallte mit seinem Motorrad frontal in ein Auto.

Rastede – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntag, 2. Juli, in Wapeldorf (Landkreis Ammerland) nördlich von Oldenburg gekommen. Ein Motorrad und ein Auto prallten frontal ineinander. Ein 56-Jähriger starb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Schwerer Unfall bei Rastede: Motorradfahrer prallt frontal auf Auto – 56-Jähriger stirbt

Wie die Polizei Oldenburg-Stadt / Ammerland am späten Sonntagabend mitteilt, ist es auf der Spohler Straße in Höhe der dortigen Anschlusstelle zur Autobahn 29 kurz nach 16 Uhr zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer war mit einer Gruppe weiteren Kradfahrern auf der Fahrbahn in Richtung Spohle unterwegs.

Als die Gruppe die Straße an der Anschlussstelle passierten, bog plötzlich eine 44-jährige Frau mit ihrem Auto von der A29 kommend nach links in Richtung Jaderberg ab. Dabei prallten die Fahrzeuge frontal ineinander, einem weiteren Motorradfahrer gelang es gerade noch auszuweichen.

Motorrad prallt auf Auto: 56-jähriger Mann stirbt trotz schneller Erstversorgung an der Unfallstelle

Für den 56-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch trotz der schnellen Versorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle, heißt es von der Polizei in einer Mitteilung. Die Insassen im Auto hatten derweil Glück im Unglück: Sie blieben allesamt unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Für die anschließende Unfallaufnahme war die Fahrbahn, inklusive der Anschlussstelle, für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei Rastede hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.