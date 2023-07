Starkregen, Hagel und Gewitter: Regenpeitsche kommt auf Niedersachsen zu

Von: Marcel Prigge

Gewitter, Starkregen und Sturmböen beherrschen das Wetter in Niedersachsen: Am Wochenende kommt die Regenpeitsche in den Norden.

Hannover/Bremen – Das Wetter in Niedersachsen spielt verrückt: wieder sind starke Gewitter, Starkregen und Sturmböen zu erwarten, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). So schlimm wie an den Tagen, an denen der DWD vor dem Niedersachsen-Wetter warnte und sogar Tornados möglich waren, wird es zwar nicht, dennoch müssen sich die Menschen im Norden auf einiges gefasst machen.

Regenpeitsche kommt auf Niedersachsen zu: Starkregen, Hagel und starke Gewitter erwartet

Dass das wechselhafte Wetter in Niedersachsen verrückt spielt, zeigte sich bereits in der Woche, als es am Mittwoch zu Regen, Gewitter – aber mehr als 20 Grad kam. Nun soll sich der Trend jedoch weiter fortsetzen. Das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Regen, Gewitter und Sturmböen: Das Niedersachsen-Wetter wird in den kommenden Tagen durchwachsen sein. Das zeigen die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes. © Julian Stratenschulte/dpa

Am Freitag, 21. Juli, soll es demnach im Nordseeumfeld zu einzelnen starken Gewittern kommen. Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde seien möglich. Auch stürmische Böen bis zu 70 km/h und Hagel konnten das Niedersachen-Wetter heimsuchen. Die Tageshöchstwerte betragen 18 Grad auf den Inseln und bis zu 21 Grad im Binnenland.

Verrücktes Wetter in Niedersachsen auf am Samstag und Sonntag – 24 Grad und Regenschauer

Am Samstag wechselt sich das Wetter in Niedersachsen mit Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern ab, berichtet der DWD weiter. Vor allem im Norden soll es zu Niederschlag, im Süden zu Sonnenschein kommen. Die Höchstwerte betragen zwischen 20 Grad auf den Inseln und bis zu 22 Grad in Göttingen. Das Wetter-Wirrwarr wird auch Auswirkungen auf das Deichbrand-Festival 2023 haben: Am Wochenende soll es auch in Nordholz wechselhaft werden.

Auch am Sonntag werden Wolken die Sonne in Niedersachsen aussperren. Das Wetter besticht durch häufig leichtem, örtlich aber auch schauerartigem Regen. Auch Gewitter sind im Norden am Sonntag nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sollen auf bis zu 24 Grad klettern. An der Küste kann es Böen aus südwest kommen.