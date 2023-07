Rot-Grün will längere Amtszeiten in Niedersachsen einführen

Von: Peter Mlodoch

Zurück auf Anfang: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will die Amtszeit von Bürgermeistern und Landräten wieder anheben lassen. © Michael Matthey/dpa

Vor zehn Jahren hatte die erste rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Amtszeiten von acht auf fünf Jahre verkürzt.

Hannover – Jetzt rudert Rot-Grün zurück und möchte wieder umstellen. Noch im „zweiten Halbjahr“ werde man ein neues Modell mit längeren Wahlperioden für die Kommunalvorsteher vorlegen, kündigt Regierungschef Stephan Weil (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Auf eine konkrete Jahreszahl will sich Weil aber noch nicht festlegen. „Das werden wir breit diskutieren.“ Die drei kommunalen Spitzenverbände bevorzugen eine Rückkehr zu den früher geltenden acht Jahren. Im Gespräch sind auch sechs und siebeneinhalb Jahre.

Amtszeiten von Bürgermeistern und Landräten bereits mehrfach geändert

Die Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten sind seit Jahrzehnten einem ständigen Wechsel ausgesetzt. 2005 hatte die damalige CDU und FDP-Landesregierung unter die Fünf-Jahre-Regel der vorangegangenen SPD-Regierungen auf acht Jahre ausgedehnt. Mehr Kontinuität für die Bürger und bessere Planungssicherheit für potenzielle Bewerber, lauteten die Argumente.

Als 2013 dann das rot-grüne Weil-Kabinett das Ruder übernahm, kehrte es zu den fünf Jahren zurück. SPD und Grüne erhofften sich mit den alle fünf Jahre stattfindenden Kommunalwahlen eine verstärkte Mobilisierung und eine höhere Wahlbeteiligung.

Die öffentlichen Diskussionen sind wesentlich rauer und der Arbeitsdruck erheblich gestiegen.

Heute blickt der Ministerpräsident selbstkritisch zurück. „Ich muss allerdings jetzt nach vielen Jahren konstatieren, dass sich die Bedingungen spürbar verändert haben.“ Die Themen, mit denen die Bürgermeister und Landräte zu tun hätten, seien schwieriger geworden. „Die öffentlichen Diskussionen sind wesentlich rauer und der Arbeitsdruck erheblich gestiegen.“ Hier könne eine längere Amtszeit für mehr Sicherheit sorgen und die Attraktivität der Ämter erhöhen.

Grüne reagieren verhalten, Unterstützung und Kritik von der CDU

Der grüne Partner gibt sich verhaltener. „Ob eine Amtszeitverlängerung das richtige Mittel ist, um mehr qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen für die verantwortungsvolle Aufgabe zu gewinnen, sei dahingestellt“, meint Nadja Weipert, kommunalpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.

Beim Städte- und Gemeindebund (NSGB) rennt der Regierungschef dagegen offene Türen ein. „Wir brauchen eine Stärkung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister“, betont NSGB-Präsident Marco Trips. Acht Jahre bedeuten „Handlungsfähigkeit und Kontinuität“.

Schützenhilfe bekommen die Verbände aus der CDU-Landtagsfraktion. „Die Verlängerung der Amtszeit ist unerlässlich und hätte längst angepackt werden müssen“, erklärt André Bock. Ähnlich argumentieren der niedersächsische Städtetag (NST) und der Landkreistag. „Wenn du neu ins Amt kommst, musst du erst mal laufen lernen“, schildert NST-Präsident Frank Klingebiel, CDU-Oberbürgermeister von Salzgitter. Nach einer einjährigen Einarbeitung blieben nur noch drei Jahre für größere Projekte, denn dann herrsche wieder Wahlkampf. „Mit nur fünf Jahren können Sie kaum noch junge, qualifizierte Bewerber hinterm Ofen hervorlocken.“

Langzeitprojekte nicht im Einklang mit der Wahlperiode

NST-Vizepräsident Jürgen Krogmann, SPD-Oberbürgermeister in Oldenburg, sieht es genauso. „Die Bewerber gehen ein hohes persönliches Risiko ein. Sie brauchen daher Planungssicherheit und genügend Zeit, ihre Projekte zu realisieren.“ In acht Jahren könne man mehr gestalten.

Sein Parteifreund Uwe Santjer, OB in Cuxhaven, nennt die Hafenerweiterung in seiner Stadt als Beispiel. „Das ist ein Dekadenprojekt; das kann man nicht in zwei oder drei Jahren schaffen.“ Anderseits müssten Bürger doch eigentlich die Chance haben, schlechte Amtsträger früher abzuwählen.

