„Schlichtweg zu viele Wölfe“ an Niedersachsens Küsten – Folgt bald eine Abschussquote?

Von: Lia Stoike

Ministerpräsident Stephan Weil hat genug: Seiner Meinung nach gibt es zu viele Wölfe an Niedersachsens Küsten. Er ist nicht der Einzige.

Niedersachsen – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will den Druck auf den Bund in puncto „Wolf“ erhöhen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Deswegen sind in der kommenden Woche Gespräche zwischen Weil, Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sowie der Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) geplant. „Es gibt Regionen, etwa an der Küste und in der Heide, da gibt es mittlerweile schlichtweg zu viele Wölfe“, äußerte Weil kürzlich gegenüber der Nordwest-Zeitung.

Folgt bald eine Abschussquote? Stephan Weil fordert „differenziertes Vorgehen“ in puncto Wolf

Ein „differenziertes Vorgehen“ sei seiner Meinung nach angebracht. Zwar müsse der Artenschutz gewährleistet werden, der Schutz anderer Tiere und die Akzeptanz der Gesellschaft aber ebenso. „Sonst funktioniert es nicht.“ Von bundesweit 1500 Wölfen, leben etwa 400 bis 500 Wölfe in Niedersachsen, also 45 Wolfsrudel, zwei Wolfspaare und drei Einzelwölfe. Das geht aus dem Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen hervor.

Stephan Weil reicht es. Er fordert jetzt „differenziertes Vorgehen“ in puncto Wolf. Dazu soll es zeitnah Gespräche geben. (Symbolbild). © dpa/Michael Matthey/ IMAGO / imagebroker

Insbesondere Landwirte sprachen sich wiederholt gegen die aktuelle Wolfspolitik des Bundeslandes aus. Der Kreis Diepholz nahm die Lage mit Humor: Lemke erntete in einem Facebook-Post des Landvolks Spott und Hohn. Einem Schafhalter hingegen verging das Lachen, als ein Wolf immer wieder die Nachbarherde angriff. Er sah sich gezwungen, ihre Tiere aufzugeben, um sie vor einem tödlichen Schicksal zu bewahren. Auch eine Meinungsumfrage von kreiszeitung.de ergab, dass sich viele der Abstimmenden wünschen, dass Wölfe zum Abschuss freigegeben werden. Von 1986 stimmten 1252 für „Ja“. Doch ebenso wurden bereits Forderungen aus der Politik laut.

„Wir mussten nun leider erleben, dass Stephan Weil es vorgezogen hat, den Landrat und die Menschen mit den Wölfen allein zu lassen“, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Sebastian Lechner im März dieses Jahres. Ihren Ursprung hatten diese harten Vorwürfe darin: Landrat Heiko Blume hatte Ministerpräsident Weil in einem offenen Brief die dramatische Situation geschildert und ihn nach Suderburg in der Lüneburger Heide eingeladen.



„Viele Menschen sind verunsichert“, hieß es in dem Schreiben. Stephan Weil sollte sich ein Bild von der Lage machen. Doch die Staatskanzlei lehnte dies ab und verwies auf den Bund. „Die ignorante Reaktion des Ministerpräsidenten lässt mich sprachlos zurück“, erklärte Lechner im März. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich erst kürzlich dafür ausgesprochen, dass der regionale Schutzstatus des Wolfes gesenkt werden soll. Allerdings gibt es immer zwei Seiten der Medaille.

„Schlichtweg zu viele Wölfe“ an Niedersachsens Küsten – Ob die Abschussquote kommt, ist noch nicht klar

Wölfe stehen unter strengem Naturschutz. Tierschützer richteten immer wieder klare Worte an Wolfsgegner. So auch diese Tierpflegerin, für die Wölfe wie ihre eigenen Kinder sind. Bislang dürfen Wölfe deshalb nur in Ausnahmefällen mit behördlicher Genehmigung geschossen werden. In Niedersachsens Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung ist festgeschrieben, an einem Konzept der Bundesregierung mitzuarbeiten. Dies besagt ein europarechtskonformes, regional differenziertes Management der Wolfsbestände. Wölfe dürften demnach nur in bestimmten Regionen geschossen werden, um die Zahl konstant zu halten.