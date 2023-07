Hitze und Gewitter: Niedersachsen wird am Wochenende zum Schmelztiegel

Von: Marcel Prigge

Der Sturm und Regen ist vorüber, das Wetter in Niedersachsen wird freundlicher – und sogar richtig heiß. Doch wieder drohen Gewitter im Norden.

Hannover/Bremen – Kaum legt sich der Sturm, der in Niedersachsen für schwerwiegende Folgen gesorgt hat, etwas, kommt das nächste Wetterextrem um die Ecke. Am Wochenende soll das Wetter in Niedersachsen sich vor allem durch eines auszeichnen: Hitze. Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke werden erwartet.

Niedersachsen wird am Wochenende zum Schmelztiegel: Bis zu 33 Grad erwartet

Nach den Unwetterwarnungen, Gewittern, Sturm und Regen in Niedersachsen, wird es wieder freundlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind sogar Temperaturen von bis zu 33 Grad zu erwarten. Der Aufwärtstrend im Niedersachsen-Wetter startet dabei bereits ab Freitag, 7. Juli.

Erst Hitze, dann Blitze: So zeigt sich das Niedersachsen-Wetter am kommenden Wochenende. Bis zu 33 Grad und Gewitter werden im Norden erwartet. (Montage) © Romy Arroyo Fernandez/A. Friedrichs/Imago

Laut Prognose der Meteorologen zeichnet sich das Wetter in Niedersachsen am Freitag durch einen Mix aus Wolken und Sonnenschein aus. Es gebe zwar ein paar Quellwolken, jedoch soll es trocken bleiben. Dabei werde es sommerlich warm mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad – Im Harz und auf den Inseln um die 24 Grad.

Samstag und Sonntag wird es sonnig in Niedersachsen – leider auch Gewitter erwartet

Ab Samstag knallt die Sonne dann so richtig auf das Binnenland Niedersachsens. Bis zu 32 Grad ist im Süden zu erwarten, auf den Inseln wird es 28 Grad warm. Dabei kommt es zu einem schwachen, an der See mäßigem, Ost- bis Südostwind.

Und auch am Sonntag wird es heiß: Das Niedersachsen-Wetter bleibt zunächst sonnig bei 25 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Friesland und sogar um die 33 Grad in Braunschweig. Die Hitze bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Im Tagesverlauf kommt es zu Quellwolkenbildung mit einzelnen Schauern. Auch Gewitter sind nach Angaben des DWD in Niedersachsen möglich.