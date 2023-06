Sebastian Lechner (CDU): „Land muss Wasserstoffstandort sein“

Von: Peter Mlodoch

Teilen

Sebastian Lechner CDU Niedersachsen © Markus Schwarze/nh

Sebastian Lechner (CDU) hat eigene Ideen zur Energiepolitik in Niedersachsen. Er möchte enger mit Skandinavien kooperieren.

Hannover – Sebastian Lechner (CDU), Chef der Opposition im Landtag in Hannover, war mit der Landesregierung in Norwegen und Estland. Er zieht aus den Besuchen eigene Lehren.

Herr Lechner, als Oppositionsführer haben Sie SPD-Ministerpräsident Stephan Weil auf dessen Reise nach Norwegen und Estland begleitet. Was kann Niedersachsen von diesen beiden Ländern lernen?

Norwegen und Estland erwarten von Niedersachsen und auch von Deutschland insgesamt, dass wir schneller werden – in unseren Entscheidungen, in der Umsetzung. Und dass wir damit die großen Chancen für unser Bundesland in Partnerschaft mit ihnen auch nutzen. Wir haben in diesen beiden unterschiedlichen Ländern oft die Worte „Ihr mit eurer deutschen Debatte“ gehört. Das zeigt ja, dass bei uns etwas im Argen liegt. Wir machen uns oft zu viel Gedanken, was nicht geht. Aber nicht so sehr darüber, was geht.

Wo und wie könnte Niedersachsen in der Energiepolitik mehr Tempo machen?

Es gibt große, neue Ansätze. Die Norweger bieten uns nicht nur die Lieferung von mehr Gas an. Sondern sie würden uns auch hier entstandenes Kohlendioxid abnehmen, um es bei ihnen vor der Küste zu verpressen. Das würde uns in Niedersachsen die Möglichkeit geben, in Wilhelmshaven am Jade-Weser-Port blauen Wasserstoff zu produzieren. Das ist Wasserstoff, der durch Gas unter Abscheidung von Kohlendioxid erzeugt wird. Dazu würden die Norweger dieses Kohlendioxid mit Schiffen aus Wilhelmshaven abholen und bei sich vor der Nordseeküste in Gesteinsschichten unterbringen. Mit Binnenschiffen könnte auch weiteres Kohlendioxid etwa aus dem Ruhrgebiet nach Wilhelmshaven gebracht und von dort dann weiter nach Norwegen transportiert werden.

Wo ist denn der Vorteil? Um blauen Wasserstoff zu erzeugen, muss man doch fossiles Gas verbrennen.

Die CO2-Bilanz ist aber neutral, weil das CO2 abgeschieden, verflüssigt und dann in tiefe Schichten unterhalb des Meeresbodens in alte Öl- und Gaslagerstätten eingebracht wird. Natürlich ist es kein rein grüner Wasserstoff; dafür bräuchte es zur Erzeugung erneuerbare Energien. Aber man kann ihn gut für die Aufbau- und Übergangsphase nutzen.

Und wie?

Niedersachsen muss schnell zu einem Wasserstoffstandort werden. Wenn wir an unseren Küsten anfangen, blauen Wasserstoff zu produzieren, können wir die erneuerbaren Energien erst mal für die Stromerzeugung einsetzen. Gleichzeitig können wir schon die Infrastruktur für den jetzt noch blauen, aber später grünen Wasserstoff schaffen und auch die ersten Nachfrager dafür organisieren. So steigen wir frühzeitig in die Umstellung unserer Industrie ein. Außerdem gibt es industrielle Prozesse, die sich wegen des extrem hohen Energiebedarfs überhaupt nicht komplett vergrünen lassen können, etwa die Zementproduktion. Auch dafür braucht man die CO2-Abscheidung.

Diese und erst recht die Einlagerung von CO2 sind in Deutschland aber noch verboten.

Ja, Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, zumindest die Abscheidung und das Verfrachten zu erlauben und damit eine Partnerschaft von Niedersachsen und Norwegen zu ermöglichen. Mit diesem blauen Wasserstoff holen wir sehr viel Wertschöpfung an unsere Küsten. Für die Industrie wäre das ein wichtiger Standortfaktor, den wir auch schnell nutzen sollten. Mit dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren wird der Wasserstoff dann auch immer grüner.

Die rot-grüne Landesregierung hat gerade einen Gesetzentwurf zum schnellen Ausbau der Windenergie vorgelegt. Reicht das?

Ich finde es gut, dass wir den Ausbau beschleunigen wollen, dass wir Flächenziele ausweisen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten Landkreise erst bis 2026 ihre Raumordnungsprogramme anpassen können. Erst dann kann tatsächlich schneller genehmigt werden. Damit sind all die Windräder aber noch lange nicht gebaut. Dafür braucht es Material und Produktionskapazitäten und auch Transportwege. Auch darüber muss sich die Landesregierung dringend Gedanken machen. Zwar hat der grüne Umweltminister Christian Meyer eine Taskforce Energiewende gegründet, aber die verfügt bislang nur über Führungsposten. Es ist völlig unklar, was dieses Gremium überhaupt machen soll.

Ihr Parteifreund im Bundestag, Unionsfraktionsvize Jens Spahn, will die Rente mit 63 Jahren drastisch einschränken. Was hält die CDU Niedersachsen davon?

Als Partei- und Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen finde ich es richtig, dass wir wegen des Fachkräftemangels mehr Menschen auch im älteren Alter in Arbeit halten müssen. Aber dieses Ziel würden wir lieber über Anreize erreichen, etwa mit der Möglichkeit, zur Rente steuerbegünstigt hinzuzuverdienen. Dazu gehört auch, dass man pensionierte Lehrer unbürokratisch für den Schulunterricht zurückgewinnt – wenn diese es denn möchten.

Zur Person

Sebastian Lechner (42) ist seit Oktober 2022 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und seit Januar Parteichef der Niedersachsen-Union. Zwischen 2007 und 2009 war der Diplom-Volkswirt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen. Lechner, der auch schon als Unternehmer tätig war, kommt aus Neustadt am Rübenberge, ist verheiratet und hat drei Kinder. (Peter Mlodoch)