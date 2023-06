Seehunde im Wattenmeer werden aus Flugzeugen gezählt

Niedersachsen

Zählung aus der Luft: noch bis 23. August steigen an der niedersächsischen Küste Experten in Flugzeugen auf, um Seehunde zu zählen.

Gestartet wird jeweils fünfmal in Emden, Mariensiel und Nordholz. Sie erfassen und fotografieren Alt- und Jungtiere, die sich bei Ebbe auf den Sandbänken ausruhen. Auch Schleswig-Holstein und die Nordsee-Anrainer Niederlande und Dänemark beziffern ihre Tiere. Der Bestand gilt als stabil. 2022 wurden in Niedersachsen 8720 Tiere erfasst. Das entspricht etwa einem Drittel des Gesamtbestands in der Nordsee. dpa