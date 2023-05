Seniorin gerät mit Auto auf Gehweg: Mehrere Personen schwer verletzt

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Schwerer Unfall in Bad Harzburg. Dabei wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter ein Vater und seine beiden Kinder. © Polizei Goslar/nh

Eine Seniorin gerät mit ihrem Wagen in Bad Harzburg bei Goslar auf einen Gehweg. Dabei werden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Bad Harzburg - Eine 88-Jährige Autofahrerin kam am Mittwoch, 24. Mai, gegen 7.50 Uhr in Bad Harzburg bei Goslar in Niedersachsen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Gehweg. Dort erfasste sie mehrere Personen, die zum Teil schwer verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich in der der Wichernstraße.

Kurz nach der Kreuzung Sachsenbergstr./Sachsenring geriet die Seniorin auf der leicht abschüssigen Wichernstraße aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf den linkseitigen Gehweg. Es handelt sich um eine Tempo-30-Zone.

Auto erfasst 42-jährige Fußgängerin

Kurz vor der Gerhard-Hauptmann-Schule erfasste sie auf dem Gehweg eine 42-jährige Fußgängerin, die ihren siebenjährigen Sohn zur Schule bringen wollte.

Der Junge konnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gedankenschnell zur Seite bewegen, sodass er nicht erfasst wurde. Seine Mutter wurde dagegen schwer verletzt.

Das Fahrzeug der 88-Jährigen fuhr unterdessen weiter auf dem Gehweg und stieß in Höhe des Zugangs zur Grundschule frontal auf einen dort haltenden PKW Ford Focus. Dessen 31-jähriger Fahrer hatte kurz zuvor seinen siebenjährigen Sohn aus dem Fahrzeug gelassen. Dieser befand sich jedoch noch am Fahrzeug.

Der Ford wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn in einen VW Golf geschoben, der dort ordnungsgemäß in einer Parkreihe abgestellt war.

Vater und seine beiden Jungen werden verletzt

Sowohl der 31-Jährige als auch sein 7-jähriger Sohn erlitten schwere Verletzungen. Ein dreijährige Junge, der auf dem Rücksitz des Ford, in einem Kindersitz saß, wurde durch den Aufprall ebenfalls verletzt. Dessen Verletzungen dürften nach derzeitigem Stand ebenso wie die der Unfallverursacherin nicht so schwerwiegend sein wie bei den übrigen Beteiligten.

Die Verletzten wurden mit den Rettungshubschraubern sowie Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser geflogen, bzw. gefahren .An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sämtliche Autos waren beschädigt und mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Drei Rettungshubschrauber vor Ort

Durch den Rettungsdienst wurde eine besondere Einsatzlage ausgelöst. Es wurden drei Rettungshubschraubern sowie 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie 10 Einsatzkräfte der Polizei alarmiert.

Neben der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme war auch eine umfangreiche Krisenintervention nach dem Unfall notwendig.

Unfall ereignet sich kurz vor Schulbeginn

Der Unfall hatte sich kurz vor Schulbeginn ereignet. Eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern wurden Augenzeugen des Ereignisses. Mehrere Kriseninterventionsteams des Landkreises Goslar sowie der Landesschulbehörde waren den gesamten Vormittag beschäftigt, mit den Grundschülerinnen und -schülern, sowie den Schülern der gegenüberliegenden berufsbildenden Schulen das Erlebte aufzuarbeiten.

Drei Schüler mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, da das Geschehen sie zu stark mitgenommen hatte.

Sachverständiger untersucht Unfall

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung an der Unfallstelle beauftragt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden beim Polizeikommissariat Bad Harzburg geführt. (Bernd Schlegel)

Lesen Sie auch: Bei einem schweren Unfall niedersächsischem Lengerich (Landkreis Emsland) sind ein Autofahrer und sein zwölfjähriger Sohn ums Leben gekommen.