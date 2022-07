Sommerferien in Niedersachsen: Flugchaos in Norddeutschland befürchtet

Aufgrund von Personalengpässen an deutschen Flughäfen kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Lange Schlangen und wartende Passagiere, wie am Frankfurter Flughafen, sind die Folge. Aufgrund der startenden Sommerferien in Niedersachsen und Bremen werden auch in Norddeutschland schwierige Reisebedingungen erwartet. © Boris Roessler/dpa

In Norddeutschland wird in den kommenden Tagen ein Flugchaos erwartet. Der Grund dafür sind die Sommerferien, die in Niedersachsen und in Bremen starten.

Hannover/Bremen – Personalmangel, Kofferberge, Streiks und Flugausfälle: Das Flugchaos hat Deutschlands Reisende fest im Griff. Nun müssen auch Urlauber in Niedersachsen und Bremen bangen. Denn für mehr als 1,1 Millionen Schüler starten ab Donnerstag, 14. Juli 2022, die Sommerferien.

Der Flughafen Hannover erwartet deshalb einen regelrechten Ansturm an Urlaubern. Aber nicht nur die Situation an den Flughäfen ist konfus, auch hinsichtlich der jeweiligen Corona-Regeln und der Maskenpflicht in den Zielländern muss sich im Vorfeld informiert werden. Das berichtet kreiszeitung.de.

Start der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen: Flugchaos in Norddeutschland befürchtet

Ab Donnerstag, 14. Juli 2022, starten gleich drei Bundesländer in die Sommerferien. So können sich die Kinder und Jugendlichen in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf die sechs Wochen Erholung freuen. Was die einen jedoch den Schulalltag vergessen lässt, kann für andere zu Stress führen. Denn noch immer gibt es ein Flughafen-Chaos an den deutschen und europäischen Flughäfen. Und auch in Norddeutschland kann es zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr kommen, warnt der Flughafen Hannover.

Lange Schlangen und Kofferberge: Reise-Chaos auch am Flughafen Hannover denkbar

In den Sommerferien herrscht Hochbetrieb an den Airports – um so schlimmer also, dass an vielen Flughäfen in Deutschland gerade ein regelrechtes Chaos herrscht. Streiks von Airline- und Flughafenmitarbeiter haben massive Flugausfälle zur Folge. Lange Schlangen durch den Personalmangel am Check-in und an den Sicherheitskontrollen sind vorprogrammiert. Auch gibt es Kofferberge an den Flughäfen, die erst verspätet, oder auch gar nicht den Passagieren hinterhergeschickt werden können. Nun warnt auch der Flughafen Hannover in Anbetracht des Urlauber-Ansturms vor langen Wartezeiten vor den Terminals.

Koffer über Koffer: Viele Gepäckstücke stapeln sich an deutschen Flughäfen. Der Flughafen Hannover bleibt keine Ausnahme. © Droese/localpic/Imago

Hohe Auslastung an den Flughäfen: Verzögerungen und hohe Wartezeiten aufgrund der Sommerferien

„Nach zwei durch die Corona-Pandemie geprägten Sommern ist die Reiselust und der Nachholbedarf der Urlauber deutlich spürbar. Wir rechnen für die nächsten sechs Wochen mit einer sehr hohen Auslastung aller Flüge“, so Raoul Hille, Geschäftsführer des Flughafens Hannover, gegenüber der dpa. Man bitte schon jetzt aufgrund der kommenden Verzögerungen und hohen Wartezeiten bei den Passagieren um Verständnis. Für eine zügigere Abfertigung am Airport können jedoch einige einfache Regeln hilfreich sein.

Regeln am Flughafen Hannover: Ankunft und Parken leicht gemacht

So sei es in jedem Falle hilfreich, rechtzeitig zur Check-in-Öffnung am Airport einzutreffen. Dafür würden zweieinhalb Stunden vor dem Abflug ausreichen. Auch solle man sich im Vorfeld über die gültigen Handgepäckbestimmungen informieren, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. Der Flughafen Hannover rät zudem das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, da die Gepäckmaße je nach Airline variieren. Um eine unnötig lange Suche für einen geeigneten Parkplatz zu verhindern, könne zudem ein Platz auf der Internetseite des Flughafens reserviert werden.

Lange Wartezeiten vermeiden: Regeln für eine schnellere Abfertigung am Flughafen

Vorabend, beziehungsweise Online Check-in benutzen

Reisedokumente griffbereit haben

Gepäck über die Self-Check-In-Automaten (falls vorhanden) aufgeben

Wenig Handgepäck mitnehmen und gültige Handgepäckbestimmungen beachten

Sich im Vorhinein bei den Airlines über die jeweiligen Gepäckmaße informieren

Start der Sommerferien in Bremen: Flughafen Bremen sieht sich personell gerüstet

Auch die Flughäfen Hamburg, Münster-Osnabrück und Bremen gehen von hohen Urlauberzahlen aus und keine ganz einfachen Zeiten. Denn auch hier sind Fachkräfte gegangen und es ist zu einem Personalmangel gekommen. Allerdings sehe sich der Bremer Flughafen für die kommende Zeit personell ausreichend aufgestellt, sagte eine Sprecherin zu buten un binnen. Reisende sollten sich ebenso wie am Flughafen in Hannover mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug einfinden. Trotzdem können – wie derzeit bei den meisten Flughäfen Deutschlands – Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

Maskenpflicht im Flugzeug: Regelungen zum Tragen einer Maske bei den Airlines unterschiedlich

Um nicht im Flugzeug eine böse Überraschung zu erleben, sollten sich die Reisenden außerdem über die Maskenpflicht in den Fliegern informieren. Je nach Airline kann die Maskenpflicht im Flugzeug unterschiedlich ausfallen. Zwar haben die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mittlerweile die Empfehlung zum Tragen von Masken in Flugzeugen und Flughäfen zurückgenommen. Allerdings haben nationale Bestimmungen weiterhin Vorrang. Aus diesem Grund gilt weiterhin auf allen innerdeutschen Strecken und auf Flügen, die in Deutschland starten oder landen, die Maskenpflicht. Für Flüge ins Ausland kann es jedoch andere Regeln geben.

Corona-Regeln, Maskenpflicht und 3G in den Reiseländern: Das gilt es für den Urlaub 2022 zu beachten

Auch sollten sich Urlauber im Vorhinein informieren, wie die gültigen Corona-Regeln – wie die Maskenpflicht und 3G für den Urlaub 2022 – bei der Einreise im jeweiligen Reiseland aussehen. So gibt es einige Länder innerhalb Europas, die aufgrund der hochansteckenden Corona-Variante Omikron BA.5 die 3G-Regeln wieder eingeführt haben.

Portugal : Seit dem 1. Juli 2022 müssen bei der Einreise keine Test-, Impf- oder Genesenennachweise mehr vorgelegt werden.

: Seit dem 1. Juli 2022 müssen bei der Einreise keine Test-, Impf- oder Genesenennachweise mehr vorgelegt werden. Monaco : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen..

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.. Frankreich : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen. Malta : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test und Quarantänehotel für Ungeimpfte. Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test und Quarantänehotel für Ungeimpfte. Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen. Finnland: 3G gilt ab Alter von 15. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

Maskenpflicht wegen Omikron BA.5 im Urlaub 2022: Das gilt in Griechenland, Spanien, Portugal und Italien

Zudem herrschen in vielen beliebten Urlaubsländern wegen der Corona-Sommerwelle und Omikron BA.5 wieder Regelungen bezüglich einer Maskenpflicht. Die Inzidenzen sind vielerorts gestiegen und in den Reisedestinationen wird damit unterschiedlich umgegangen.

Portugal : In Bus und Bahn müssen Sie in Portugal Maske tragen – denn die Maskenpflicht besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und außerdem in Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.

: In Bus und Bahn müssen Sie in Portugal Maske tragen – denn die Maskenpflicht besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und außerdem in Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie vergleichbaren medizinischen Einrichtungen. Italien: Die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn wurde kürzlich bis 30. September verlängert – und gilt somit für den Urlaub im Sommer 2022.

Die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn wurde kürzlich bis 30. September verlängert – und gilt somit für den Urlaub im Sommer 2022. Spanien: Eine Maskenpflicht besteht in Spanien nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Eine Maskenpflicht besteht in Spanien nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Griechenland: Seit dem 1. Juni 2022 gilt die Tragepflicht einer Maske für alle Menschen ab vier Jahren nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen – sowie in Bus, Bahn und Taxis.

Seit dem 1. Juni 2022 gilt die Tragepflicht einer Maske für alle Menschen ab vier Jahren nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen – sowie in Bus, Bahn und Taxis. Frankreich: Seit Mai 2022 ist das Tragen einer Maske in Bus und Bahn in Frankreich nicht mehr verpflichtend. Nur in gesundheitlichen Einrichtungen besteht die Maskenpflicht noch.

In Griechenland gilt beispielsweise eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, aber kein 3G. Außerdem wurde vor Kurzem die Quarantäne-Regel für Touristen abgeschafft. Andere beliebte Reiseziele der Deutschen handhaben den Umgang mit der Pandemie anders. Eine Übersicht über die Corona-Regeln in Spanien, Portugal und Italien hat kreiszeitung.de hier zusammengetragen.