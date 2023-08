Tierquäler unterwegs? Mehrere verletzte Pferde geben Rätsel auf

Von: Andree Wächter

Geht ein Pferde-Ripper in Winsen und Seevetal herum? Mehrere Tiere wurden verletzt oder sind tot. Die Polizei sucht Zeugen für die Tierqual.

Seevetal – Die Polizei in Winsen und in Seevetal ermittelt aktuell wegen verletzter Pferde. Möglicherweise stehen die Taten in einem Zusammenhang. Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171/7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Folgende Fälle sind bei der Polizei gemeldet worden. Am 18. Juli wurde in Toppenstedt eine Stute auf einer Weide zwischen dem Hanstedter Weg und dem Quarrendorfer Weg tot aufgefunden. Das Tier war offensichtlich einer Kopfverletzung erlegen. Wie die Verletzung entstand, ist unklar, schreibt die Polizei. Bei einer weiteren Stute von derselben Weide wurde am 10. August ebenfalls eine Kopfverletzung festgestellt, deren Ursache ist ebenfalls nicht bekannt.

Am 27. Juli, in der Zeit zwischen 10 und 15.30 Uhr, wurde auf einer Weide am Ohlendorfer Weg (Seevetal-Horst), in Höhe des Baches Rönnebeck, eine Stute neben dem rechten Auge verletzt.

Am 16. August wurde der Polizei angezeigt, dass bereits in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli eine Stute in Winsen/Pattensen eine Verletzung erlitten hatte. Das Tier stand auf einer Koppel an der Straße Im Segen und wurde vermutlich durch einen Stich im Brustbereich verletzt.

Die Ermittlungen, wie die Verletzungen bei den Pferden konkret entstanden sind, dauern noch an. Die zeitliche und örtliche Nähe ist für die Polizei auffällig, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen vorsätzlich beigebracht wurden. Konkret: Tierquälerei kann nicht ausgeschlossen werden. Der Polizei liegen bis dato allerdings keinerlei Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor. Die Spurensuche an den jeweiligen Orten brachte ebenfalls keine konkreten Erkenntnisse.

Auch in anderen Regionen in Niedersachsen gab es in der Vergangenheit vergleichbare Fälle. 2021 war die Polizei Helmstedt auf der Suche nach einem Pferde-Ripper. Schon länger fordert die Tierschutzorganisation Peta ein bundesweites Register für Pferde-Ripper. Auf EU-Ebene sollen nicht nur Haustiere besser geschützt werden, sondern auch Haie. In einigen Ländern gelten Haifischflossen als Delikatesse. Dies hat Tierquälerei zur Folge.