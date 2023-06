Trockenübung: Seenotretter proben den Ernstfall im Simulator

Training für den Ernstfall: Die Seenotretter (von links) Tom Lange, Matthes Lange und Norman Peters üben die Suche von vermissten Personen auf See. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Seenotretter haben einen gefährlichen Beruf. Die lebensrettende Hilfe muss vorab an Land trainiert werden - dafür gibt es in Bremen einen Simulator.

Bremen – Im Notfall auf See müssen viele zusammenwirken – Schiffe und Stellen an Land. Doch diese überlebenswichtige Hilfe zu koordinieren ist schwierig. Seenotretter bekommen dafür ein besonderes Training – an Land.

Die Aufgabe: Vier Seenotrettungskreuzer sollen im Verband ein Seegebiet bei der Nordseeinsel Helgoland absuchen. „Helgoland-Ost ist eure Bezugstonne“, sagt Trainer Arne Schnabel. Eine Kabellänge – 185 Meter – Abstand zwischen den Schiffen. Und die Rettungskreuzer sollen in der vorgegebenen Reihenfolge im Suchgebiet ankommen. „Also prescht nicht gleich los!“

Drei große Monitore zeigen Helgoland

Minuten später hocken vier Dreierteams in ihren Steuerständen – aber nicht auf echten Seenotrettungskreuzern, sondern in engen, dunklen Kammern. Drei große Monitore zeigen den Hafen von Helgoland – mit grober Grafik wie in einem älteren Videospiel. In einem einzigartigen Simulator in Bremen trainiert die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihre Einsatzkräfte für Notfälle auf See, wenn mehrere Schiffe zusammen helfen müssen.

Wie in einem alten Videospiel: Die im Simulator übenden Seenotretter sitzen auf der Brücke „ihres“ Seenotrettungskreuzers. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Auf der simulierten Brücke der „Herrmann Rudolf Meyer“ sitzt Norman Peters am Ruder. Die Navigation übernimmt Tom Lange, den Funkverkehr führt Matthes Lange. An der Simulation nehmen auch die „Hamburg“, die „Anneliese Kramer“ und die „Harro Koebke“ teil. In Wirklichkeit sind die vier Kreuzer von Borkum im Westen bis Sassnitz im Osten stationiert – sie würden einander auf See kaum begegnen.

Die „Herrmann Rudolf Meyer“ läuft virtuell aus. Aus dem Lautsprecher tönt das ruhige Blubbern der Dieselmaschine. Die simulierte See ist ruhig. Trotzdem bewirkt die leichte Dünung auf den Monitoren, dass man sich in der Kammer fester auf den Boden stellt. Die Orientierung zwischen den rot-weißen Schiffen ist nicht so einfach. „Dass die auch alle gleich aussehen!“, stöhnt Tom Lange. Und dann solle man ja auch noch „ein bisschen gucken, ob da einer im Wasser schwimmt“.

Gute Seemannschaft ist auch im Simulator schwierig

Die Schiffe laufen parallel zwei Seemeilen nach Süden. Dann geht es ein Stück nach Westen, Kurs 270 Grad, darauf wieder nach Norden, Kurs 000. Trainer Schnabel bricht ab und ruft zur Manöverkritik. Die Abstände seien nicht immer ideal gewesen. Die „Hamburg“ hat sich bei der Anfahrt wilde Schlenker geleistet. „Seemännisch war das echt nichts.“ Trotzdem ist er zufrieden: „Für die erste Übung war das schon eine ganz schöne Nummer.“

Das Team auf der „Herrmann Rudolf Meyer“ hat sich gut geschlagen. Die drei und die anderen Kursteilnehmer durchlaufen seit April eine zweijährige Qualifizierung für festangestellte Seenotretter. Dazu gehört der Simulatorkurs Suchen und Retten.

Der Industriemechaniker Tom Lange ist freiwilliger Seenotretter auf der Ostsee-Insel Poel und wechselt nach Helgoland. Der Schiffsmechaniker Matthes Lange geht als Maschinist auf die Ostsee-Station Darßer Ort/Prerow.

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger rettete 2022 400 Menschen aus dem Meer

Norman Peters war Freiwilliger auf der Nordseeinsel Amrum; dort wohnt er mit Frau und zwei Kindern und wird auf der Station bleiben. Den beruflichen Wechsel habe er mit seiner Frau „bis ins Detail besprochen, weil sie ja zustimmen musste“. Künftig wird sein Leben so aussehen: Zwei Wochen Wache an Bord, zwei Wochen frei.

Bei der spendenfinanzierten DGzRS sorgen 180 festangestellte und 800 freiwillige Seenotretter für Sicherheit. 400 Menschen wurden 2022 aus Seenot oder sonstiger Gefahr auf dem Meer gerettet.

Die Besonderheit am Simulator-Lernen ist, dass bis zu fünf Schiffsbesatzungen zeitgleich miteinander üben können. „Wir lernen hier Kommunikation und Organisation“, sagt Steffensen. Digital ließen sich solche Schiffsverbände leichter organisieren als auf See.

„Wir können das Wetter beliebig beeinflussen. Wir können auch die Sicht beliebig schlecht machen“, sagt der Kursleiter. Übungsziel sei aber vor allem das abgestimmte Agieren der Schiffe, die Kommunikation mit der Rettungsleitstelle in Bremen, mit Behörden, mit Hubschraubern. Bei Rettungsaktionen auf See müssten manchmal sehr unterschiedliche Schiffstypen koordiniert werden – schnelle Kreuzer, langsame Jachten oder Fischkutter. Auch das müsse ein Einsatzleiter können.

Jährlich laufen 50 Kurse mit insgesamt bis 600 Teilnehmer im Simulatorzentrum der DGzRS-Zentrale. Auch Marineflieger, Lotsen, Vertreter von Wasserschutzpolizei oder Bundespolizei sind dabei. Sie alle lernen dort auch Menschen aus anderen Stellen persönlich kennen, mit denen sie sonst nur per Funk sprechen. lni