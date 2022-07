Sechs Tote und 19 Verletzte: Schlimmes Unfall-Wochenende erschüttert Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Völlig demoliert sind der Mercedes und der Pick-up nach einem Frontalcrash in Achim (Landkreis Verden). © Christian Butt

Sechs Menschen sind auf Straßen in Niedersachsen gestorben, noch mehr wurden verletzt. Das ist die schlimme Unfall-Bilanz des Wochenendes.

Hannover – Es ist unklar, warum der Mercedes auf der Ortsdurchgangsstraße in Achim in den Ford krachte, aber die Wucht war immens: Die Frontbereiche beider Fahrzeuge wurden regelrecht zerfetzt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr anrücken, konnten sie den Mercedes-Fahrer nur noch tot bergen. Im Ford saßen fünf Menschen, zwei wurden schwer, drei leicht verletzt. Das berichtet kreiszeitung.de.

Der tödliche Unfall in Achim war nur einer der sechs Unfälle mit tragischem Ausgang am Wochenende in Niedersachsen. Auch bei Unfällen in Haaßel (Landkreis Rotenburg), in Papenburg, auf der A2 bei Hannover sowie in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) und Gleichen (Landkreis Göttingen) starben Menschen.

Tödliches Wochenende voller Unfälle in Niedersachsen: 20-Jähriger stirbt im Landkreis Rotenburg

So kam in der Nacht zu Samstag, 9. Juli 2022, ein 20-Jähriger in Haaßel (Landkreis Rotenburg) bei einem fatalen Verkehrsunfall ums Leben. Er war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dann mit mehreren Bäumen am Straßenrand kollidiert. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, der junge Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Bei dem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Papenburg (Kreis Emsland) ist ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. © Stadt Papenburg - Feuerwehr/DPA

Schrecklich war auch der Unfall mit drei Fahrzeugen in Papenburg, der sich am Samstagabend ereignete: Dort wurde ein 63-Jähriger getötet. Er prallte mit seinem Wagen frontal in einen anderen. Bei dem Zusammenstoß wurde eines der Autos den Angaben zufolge gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Es gab fünf Verletzte. Offenbar wurde die Vorfahrt missachtet.

Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen: A2 bei Hannover wurde gesperrt

Am Samstag ist es auf der A2 bei Hannover zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei ist ein Mann gestorben, weitere Beteiligte wurden schwer verletzt. Zwei Autos und ein Transporter seien an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Polizei musste im Anschluss die Fahrbahn sperren. In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) fuhr ein 74-Jähriger in der Nacht zu Samstag mit seinem Pkw in eine Gruppe von drei Fußgängern. Dabei starb ein 38-Jähriger noch an der Unfallstelle, drei weitere Menschen wurden verletzt, darunter die Beifahrerin des 74-Jährigen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Gegen einen Baum krachte am späten Samstagnachmittag ein 22-Jähriger im Landkreis Göttingen. Er kam in der Gemeinde Gleichen von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen das Hindernis. Ein 18-Jähriger, der neben ihm saß, erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.