Morddrohung gegen Kinderheim – Einrichtungen unter Polizeischutz

Die Polizei im Landkreis Diepholz musste mehrere Einrichtungen eines Kinderheimes unter Schutz stellen, nachdem ein Mann mit Mord gedroht hatte, um seinen Sohn zurückzubekommen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Anke Seidel

Es ist unvorstellbar, aber grausame Realität: Ein vernachlässigter Dreijähriger muss vor seinem eigenen Vater geschützt werden. Die Polizei ist vor Ort.

Landkreis Diepholz – Eine Mitarbeiterin in einer Einrichtung des Kinderheims „Kleine Strolche“ musste am Samstagvormittag, 1. Juli 2023, einen unvorstellbaren Albtraum erleben: Der Vater eines dreijährigen Kindes, das wegen extremer Vernachlässigung vor drei Monaten von einem deutschen Jugendamt in Obhut genommen werden musste, drohte der pädagogischen Mitarbeiterin mit dem Tod: „Ich weiß, wo mein Kind ist, ihr Fotzen, ich bringe Euch jetzt um!“

Kinderheim-Geschäftsführer Bernhard Schubert informierte sofort die Polizei, die umgehend zu den verschiedenen Standorten des Kinderheims im Landkreis ausrückte – seitdem stehen die Einrichtungen unter Polizeischutz, bewusst auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Morddrohung an Kinderheim in Bassum: Polizei evakuiert alle Einrichtungen des Kinderheims

Derweil nahm das zuständige Jugendamt das dreijährige Kind in Obhut und brachte es an „einen unbekannten, sicheren Ort“, war von Bernhard Schubert zu erfahren. Da die Bedrohungslage durch den Vater des Kindes, der einer extremistischen Splittergruppe in Deutschland zugeordnet wird, enorm groß war, mussten aus Sicherheitsgründen alle Bewohner an allen Standorten des Kinderheims „Kleine Strolche“ evakuiert werden.

Das Kinderheim „Kleine Strolche“ in Bassum bietet Schutz. © Anke Seidel

Für Bernhard Schubert bedeutete das, binnen kürzester Zeit eine Unterkunft für rund 60 Kinder – vom Neugeborenen bis zu Mädchen und Jungen im Alter von acht Jahren – zu finden. Was ihm auch gelang: Er ist dankbar, dass ein Hotel sowohl die Kinder als auch betroffene Mütter aufnehmen konnte und allen Schutz, Unterkunft sowie Essen und Trinken gewährt.

Wie lange die Evakuierung anhält, ist unklar. Die Polizei verfolgt offenbar weitere Spuren des Vaters des Dreijährigen, der die Mitarbeiterin des Kinderheims mit dem Tod bedroht hat.

Kind war vor drei Monaten aus desolaten Verhältnissen „befreit“ worden: „Es konnte nicht sprechen“

Bleibt die Frage: In welchem Zustand war das Kind, als es vor drei Monaten im Kinderheim „Kleine Strolche“ aufgenommen wurde? „Das Kind ist von der Polizei befreit worden“, berichtet Bernhard Schubert auf Anfrage dieser Zeitung über absolut desolate, juristisch bewiesene häusliche Verhältnisse. „Es konnte nicht sprechen und zeigte kaum Emotionen.“ Doch es gibt berechtigte Hoffnung, dass die zugewandte Betreuung wirkt, die das Kind im Kinderheim erfahren hat. Bernhard Schubert: „Mittlerweile hat es angefangen, zu lächeln.“

Doch nun muss es aufgrund des Verhaltens seines Vaters wieder mit völlig anderen Gegebenheiten klarkommen – an einem für es wieder fremden Ort, mit erneut fremden Betreuern.