Verdi plant Warnstreik am Flughafen Hannover ab Mittwoch, 19 Uhr

Niedersachsen

Der Warnstreik soll demnach am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr beginnen und bis Ablauf des Freitags dauern. Mehrere Flüge sind betroffen.

Hannover - Für Reisende am Flughafen Hannover zeichnen sich Beeinträchtigungen ab. Verdi ruft die Beschäftigten eines Boden- und Verkehrsdienstleisters zu einem Warnstreik auf, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Am Donnerstag sind Abflüge von Hannover aus geplant – etwa nach Griechenland, Spanien oder in die Türkei. Die Gewerkschaft rechnet in Verbindung mit den Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung „Air Defender“ mit erheblichen Verzögerungen und Ausfällen. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem eine sogenannte Wechselschichtzulage von 200 Euro im Monat sowie einen Mindesturlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr. dpa