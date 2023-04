Versuchte Tötung in Niedersachsen: Vater will eigene Tochter überfahren

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein 55-Jähriger hat in Weyhe versucht, seine 16-jährige Tochter zu überfahren. Sie ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

Weyhe – Versuchte Tötung am Sonntagnachmittag, 16, April 2023, in Weyhe im Landkreis Diepholz: Ein 55-jähriger Familienvater soll versucht haben, seine eigene 16-jährige Tochter mit dem Auto zu überfahren. Sie konnte sich zwar im letzten Moment noch retten, wurde jedoch schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Grund für die Tat sollen familiäre Streitigkeiten gewesen sein.

Vater fährt auf seine 16-jährige Tochter zu, um sie zu überfahren: 55-Jähriger in Weyhe festgenommen

Wie die Polizeiinspektion Diepholz in einer Mitteilung erklärt, ist ein 55-jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Dreyer Straße in Weyhe absichtlich auf seine 16-jährige Tochter und deren 17-jährigen Begleiter zugefahren und wollte sie überfahren. Vorausgegangen waren familiäre Streitigkeiten.

Die Polizei hat einen Mann aus Weyhe festgenommen, gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. © onw-images/Marius Bulling

„Die Tochter und der Begleiter konnten sich durch einen Sprung hinter einen Baum retten“, heißt es weiter. Das Auto prallte gegen den Baum, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Die 16-Jährige wurde bei dem Sprung zur Seite schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17-Jährige stand unter Schock. Den 55-jährigen Fahrer hat die Polizei festgenommen, gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

Weitere Blaulichtmeldungen: Trecker fährt Schüler an – 13-Jähriger schwer verletzt

Er wollte von der Schule nach Hause, war aber beim Überqueren der Straße zu unvorsichtig. Ein 13-jähriger Schüler ist am Freitagmittag, 14. April 2023, gegen 12:30 Uhr in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz schwer verletzt worden. Er ist von einem Trecker angefahren worden, als er hinter dem Schulbus die Straße queren wollte. Der Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.