Vor deutscher Küste liegen in Ost- und Nordsee Massen an Weltkriegsmunition

Untersuchen Fische: Ute Marx (links) und Romina Schuster vom Alfred-Wegener-Institut. © epd/Phillipp Steiner

Bomben, Minen, Granaten und vieles mehr liegt auf dem Grund der Ost- und Nordsee. Die Überbleibsel des zweiten Weltkriegs sind eine ständige Gefahr für Natur, Tiere und Menschen.

Bremerhaven – Vor Deutschlands Küsten liegen auf dem Grund von Ost- und Nordsee geschätzt etwa 1,6 Millionen Tonnen Bomben, Minen, Granaten, Torpedos, Patronen, chemische Kampfstoffe. Sie sind eine ständige Gefahr für die Natur, aber auch für Fischer und Arbeiter auf Offshore-Plattformen. Ein Forschungsschiff ist auf den Spuren des gefährlichen Gifts.

Ute Marx nimmt Blut ab. Unter ihren blau lackierten Nägeln füllt sich die Spritze rot. Zur Beruhigung hat sie dem Burschen auf ihrem Labortisch ein Stück Küchenkrepp mit Salzwasser auf den Kopf gelegt. Jetzt setzt Marx ein Messer an: Ein Knacken – und das Rückgrat ist durch. Nun wird er seziert.

Der Bursche ist ein Plattfisch, eine Kliesche, Oberseite dunkel, Unterseite hell. Ute Marx ist biologisch-technische Assistentin und arbeitet bei der Nordsee-Expedition im Februar 2023 auf dem bundeseigenen Forschungsschiff „Heincke“. Über ihrem metallenen Labortisch sitzt ein Bullauge, durch die offene Tür zum Deck dringt Seeluft, im Hintergrund brummt der Antrieb.

Forscher des Alfred-Wegener-Instituts untersuchen die Folgen

Marx und ihre Kolleginnen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven wollen wissen, ob der Fisch Gift aufgenommen hat und was das für Folgen hätte.

Konkret geht es um giftige Stoffe, die aus alter Munition austreten können. Denn vor den Küsten liegen auf dem Meeresboden Granaten, Torpedos, Minen, Bomben. Sprengkörper können grundsätzlich auch nach langer Zeit unter Wasser explodieren. Das birgt Risiken, etwa beim Bau von Windfarmen auf See.

Inzwischen rückt eine andere Gefahr durch die Munition ins Blickfeld. „Dadurch, dass die Hüllen rosten und die Sprengstoffe mit Wasser in Kontakt kommen, fangen die an, sich zu lösen“, erklärt Meeresforscher Matthias Brenner. Er spricht vor allem von TNT.

Krebserregend und Erbgut verändernd

Der Sprengstoff und Umbauprodukte von ihm seien giftig, erregten Krebs und veränderten das Erbgut. Sie könnten „massive Auswirkungen auf Organismen haben“. Brenner ist als Kollege von Marx mit auf der „Heincke“ unterwegs. Das Kriegserbe beschäftigt den Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts seit Jahren.

Sprengstofftypische Verbindungen hätten sich mittlerweile großflächig verteilt, stellt der Biologe fest. Er baut dabei auf Untersuchungen von Wissenschaftlern des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. „In der Ostsee konnte man das schon zeigen, dass das eigentlich überall im Wasser vorhanden ist. In Spuren, aber es ist da.“ Auch in Fischen seien bisher zwar nur Spuren aufgetaucht und Verbraucher müssten sich noch keine Sorgen machen. Aber Brenner hat wiederholt krankhafte Veränderungen in Meerestieren gefunden, die zu den Giftbelastungen passten. Und je mehr Munition verroste, desto mehr Sprengstoff werde frei: „Das Problem wird zunehmen.“

Geforscht wird von Belgien bis Norwegen

Die Fahrt der „Heincke“ gehört zum EU-geförderten und vom Deutschen Schifffahrtsmuseum koordinierten Projekt „North Sea Wrecks“ („Wracks in der Nordsee“). Forscher aus verschiedenen Ländern nehmen Schiffswracks mit Munition an Bord von Belgien bis Norwegen unter die Lupe.

Das Projekt ist nur eines in einer Reihe von Arbeiten zu Munition im Meer. In einer Zusammenfassung solcher Forschungen schrieb die „Deutsche Allianz Meeresforschung“ im Oktober: „Da die Munition sukzessive durchrostet und in einigen Gebieten bereits erhebliche Mengen an Explosivstoffen offen am Meeresgrund liegen, ist der Eintrag in die Umwelt schon jetzt nachweisbar.“ Die Kampfmittel seien „eine Bedrohung für die Meeresumwelt und ein Nachhaltigkeitsrisiko für die Bewirtschaftung der Meere“.

In der Bundespolitik ist das Thema ebenfalls angekommen. Sprengstofftypische Verbindungen und andere Munitionsschadstoffe könnten in unsere Nahrungskette gelangen, warnte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die Munition sei auch ein Risiko für Fischerei, Schifffahrt, Tourismus und den Ausbau der Windkraft auf See. Mit ihrer Rede gab Lemke den politischen Startschuss für ein Pilotprojekt zur Bergung und Vernichtung von Altmunition. 100 Millionen Euro stehen bereit. Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr in dem Projekt „North Sea Wrecks“ vorgestellt werden. (epd)

Schon gewusst? - Ein Gutteil wurde nach dem Zweiten Weltkrieg absichtlich im Meer versenkt. Zu groß war die Last an Land, die See schien ein Ausweg. - Weitere Munition wurde als Minensperre gelegt, landete als Blindgänger im Wasser oder ging verloren. - Oder sie sank im Kampf. So wie im Fall der „SMS Ariadne“. Der Kleine Kreuzer hatte Munition für mindestens zehn Geschütze und zwei Torpedorohre dabei.