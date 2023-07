Warnung vor Unwetter und schwerem Gewitter: Wetter-Chaos droht in Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Schwere Gewitter und Unwetter sollen heute Niedersachsen treffen. Der DWD warnt vor Starkregen, Orkanböen und Hagel in bestimmten Regionen.

Hannover/Bremen – In Niedersachsen droht das Wetter-Chaos: Nach der Hitzewarnung für das Wochenende, soll es in Teilen Norddeutschlands am Sonntag besonders knallen. Es drohen Gewitter, heftiger Starkregen und Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt jetzt vor besonders schweren Unwettern.

Hier droht das Wetter-Chaos in Niedersachsen: Warnung vor Unwetter und schwerem Gewitter

Alle Norddeutschen aufgepasst: Nach den Temperaturen von mehr als 30 Grad drohen jetzt schwere Gewitter über Niedersachsen hereinzubrechen. Für Sonntag, 9. Juli, warnt der DWD ab 15 Uhr vor schweren Unwettern im Norden, die sich aufgrund der Hitze entwickeln.

Schwere Gewitter, Starkregen, Orkanböen und Hagel sind für Teile Niedersachsens erwartet.

Im Verlauf des Nachmittags und am Abend entwickeln sich von Westen her teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter. Hinzu kommen orkanartige Böen bis zu 110 km/h sowie Hagel um 3 Zentimeter Größe, heißt es vom DWD. Dieser spricht sogar eine Warnung vor schweren Gewitterböen an der niedersächsischen Küste aus. Lokal begrenzt könnte das Niedersachsen-Wetter besonders stark zuschlagen – extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter, Orkanböen um 120 km/h sowie Hagel um 5 Zentimeter sind nicht ganz ausgeschlossen.

DWD warnt vor „hohem Unwetterpotential“: Diese Regionen sollten sich rechtzeitig vorbereiten

Landkreis Diepholz

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Verden

Landkreis und Stadt Oldenburg

Landkreis Nienburg (Weser)

Stadt Bremen

Die Unwetter sollen laut Daten der Experten nicht besonders lang anhalten. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter nordostwärts ab und verlieren dabei an Intensität. Dennoch mahnt der DWD vor dem Wetter in Niedersachsen: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit „hohem Unwetterpotential“. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung.

Wetter-Chaos in Niedersachsen erwartet: Unwetter, Gewitter, Starkregen und Orkanböen

Der DWD warnt in ganz Deutschland vor den Unwettern. Die Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen würden sehr lokal auftreten und dabei mit voller Intensität meist nur wenige Orte treffen. Genauere Angaben zum Ort, Gebiet und Zeitpunkt könnten erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Auch deshalb sei es wichtig, das Niedersachsen-Wetter mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Aber nicht nur im Norden, sondern auch in Kassel und Nordhessen warnt der DWD vor schweren Gewittern und „extremen Bedingungen“. Für jede Region Deutschlands stellt der DWD verschiedene Wetterdaten zur Verfügung. Unter anderem ist der Warnlagebericht auf einer Karte abgebildet, die je nach Region gefiltert werden kann.