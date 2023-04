Wasserqualität in Niedersachsen wegen Landwirtschaft schlecht

Von: Peter Mlodoch

Teilen

Wird reichlich gestreut: Gülle sorgt für Nitrathaltiges Wasser. © Philipp Schulze/dpa

Gülle, Festmist und Dünger: Durch ihre Nutzung bleibt Nitrat im Boden. Deshalb hat Niedersachsen auch für 2022 eine schlechte Wasserqualität. Der Trend ist immerhin positiv.

Hannover – Trotz eines erneuten Rückgangs beim Düngen von Äckern und Feldern bleibt die Wasserqualität in Niedersachsen schlecht. Von den 103 Grundwasser-Messstellen in der Landwirtschaft überschritten 37 den zulässigen Nitratgehalt von 50 Milligramm pro Liter. Das ergibt sich aus dem aktuellen Nährstoffbericht, den Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) am Mittwoch in Hannover vorgestellt hat. Das sind zwei Messstellen mehr als in dem vor einem Jahr präsentierten Bericht für 2020; Niedersachsen liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt. Nitrat ist ein Rückstand des in Gülle, Festmist und auch Mineraldünger enthaltenen Stickstoffs, der durch Regen ins Grundwasser sickert.

Bei Flüssen, Bächen und Seen sieht es noch schlimmer aus

Noch schlimmer sieht es bei Flüssen, Bächen und Seen aus. Von den 370 Messstellen an Oberflächengewässern überschritten 205 den jeweils zulässigen Höchstwert für den Düngerbestandteil Phosphor, davon 46 sogar zweifach. Dieser richtet sich nach dem Gewässertyp. Von 28 Seen, die für die Wasserrechtsrahmenrichtlinie der EU relevant sind, reißen 14 Seen die erlaubte Grenze. „Das ist ein großes Problem“, meinte Ministerin Staudte mit Blick auf den Gewässerzustand. Trotz eines positiven Trends wegen des verringerten Düngerverbrauchs bestehe großer Handlungsbedarf. „Wir müssen am Ball bleiben.“

Tierbestände gehen zurück

Nach dem neuen Nährstoffbericht, der sich auf den Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2022 bezieht, sind die Tierbestände in Niedersachsen zurückgegangen. So sank die Zahl der Rinder um 39 000 auf 2,3 Millionen, die der Schweine um 64 000 auf 10,4 Millionen. Die Geflügelbestände stiegen dagegen leicht um 1,7 Millionen auf 104,4 Millionen an. Unterm Strich sank dadurch der Anfall von Gülle, Festmist und Hühnertrockenkot auf 44,2 Millionen Tonnen. Dazu kamen anrechenbare 9,8 Millionen Tonnen Gärreste aus Biogasanlagen, deren Zahl sich um elf auf 1676 erhöhte. Gleichzeitig ging der Absatz von industriellem Mineraldünger um gut 20 Prozent auf 116 000 Tonnen zurück – nicht zuletzt infolge explodierter Preise wegen des Ukraine-Kriegs.

Dadurch verbesserte sich der Düngesaldo bei Stickstoff weiter: Um 16 219 Tonnen unterschritt die tatsächliche Düngung den berechneten Bedarf; sie lag damit landesweit deutlich unter der rechtlich zulässigen Grenze gemäß der Düngeverordnung. Im vorigen Berichtszeitraum waren es 3 655 Tonnen weniger.

Cloppenburg und Vechta sind Spitzenreiter

Allerdings ist das eigentlich positive Ergebnis ungleich übers Land verteilt. Während vor allem im Osten und Süden sowie in den Küstenregionen die Landkreise deutlich im Minus sind, fallen neun tierhaltungsintensive Landkreise mit zum Teil hohen Überschreitungen negativ auf, darunter auch Rotenburg, Stade und Diepholz. Spitzenreiter sind Cloppenburg und Vechta. Diese beiden Kreise verstoßen auch gegen die Auflage der Düngeverordnung, nicht mehr als 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar aufzubringen.

Ebenfalls schlecht fällt die Bilanz bei Phosphat aus: 18 Landkreise liegen mit der Aufbringung dieses Düngers oberhalb der Abfuhr in andere Regionen. Insgesamt befindet sich Niedersachsen im Saldo mit 6 807 Tonnen über der Grenze. „Wir stehen immer noch vor regionalen Problemen“, konstatierte die grüne Ressortchefin. „Dabei müssen wir ein besonderes Augenmerk auf Phosphor richten.“ Dieses sei ein endlicher Rohstoff, dessen Abbau sei mit großen Belastungen für Mensch und Umwelt verbunden, betonte Staudte. Sie kündigte eine bessere Beratung und Aufklärung an. Aber sie wolle auch ein „verursachergerechtes System“ in die Landesdüngeverordnung integrieren, um eine ordnungsgemäße Düngung durchzusetzen. (Peter Mlodoch)