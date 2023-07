Bis zu 100 km/h schnell: Schwerer Sommersturm rast auf Niedersachsen zu

Von: Fabian Raddatz

Bevor die große Hitze kommt, rollt ein schwerer Sommersturm auf Niedersachsen zu. Von umstürzenden Bäumen bis zu Bahnausfällen ist alles möglich.

Hannover – Regen, Wind und bedeckter Himmel: Der Sommer lässt in Deutschland derzeit auf sich warten. Auch in Niedersachsen ist Schmuddel-Wetter statt Sonne angesagt. Das soll sich am Wochenende ändern: Dann kann die 30-Grad-Marke geknackt werden, sagt Dominik Jung, Wetter-Experte bei wetter.net.

Am Mittwoch drohen teils heftige Gewitter in Niedersachsen. Es muss mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gerechnet werden (oben rechts). © Marius Bulling/dpa & wetterdata.de

Doch bevor es so weit ist, droht am Mittwoch, 5. Juli, im Nordwesten Deutschlands noch ein schwerer Sommersturm. Spitzenböen bis 80 oder 90 km/h sind zu erwarten. In der Spitze seien sogar um die 100 km/h möglich, so Jung: „Das klingt erstmal vielleicht nicht sonderlich dramatisch, allerdings sind die Bäume allesamt dicht belaubt.“

Durch die schweren Sturmböen könnten am Mittwoch Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Auch blockierte Straßen und Bahnstrecken seien möglich, es kann zu Zug-Ausfällen kommen. „Bitte die Wetter- und Unwetterwarnungen morgen gut im Blick behalten“, rät Jung.

Auch der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) warnt, dass bereits am Dienstagvormittag starke Gewitter mit Blitzschlag und Platzregen auftreten können. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, heißt es in einer Mitteilung des DWD.

An der Küste besteht die Gefahr einzelner Sturmböen.

In der Nacht zu Mittwoch wird dann teils länger anhaltender und kräftiger Regen erwartet. Es muss mit Gewittern gerechnet werden. „Gefahr von Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, tagsüber dann in Verbindung mit schweren Sturmböen, im Norden vereinzelt Orkanböen“, heißt es in der DWD-Meldung.

Deutschland-Wetter: So geht es die nächsten Tage weiter

Dienstag: 19 bis 27 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

19 bis 27 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer Mittwoch: 18 bis 27 Grad, im Westen und Norden stellenweise sehr stürmisch, einzelne Schauer und Gewitter

18 bis 27 Grad, im Westen und Norden stellenweise sehr stürmisch, einzelne Schauer und Gewitter Donnerstag: 20 bis 27 Grad, wieder freundlicher und sonniger

20 bis 27 Grad, wieder freundlicher und sonniger Freitag: 25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und zunehmend sehr heiß

25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und zunehmend sehr heiß Samstag: 26 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und große Hitze in Deutschland!

26 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und große Hitze in Deutschland! Sonntag: 28 bis 38 Grad, extreme Hitze, viel Sonnenschein, später im Westen einzelne Gewitter oder Unwetter

28 bis 38 Grad, extreme Hitze, viel Sonnenschein, später im Westen einzelne Gewitter oder Unwetter Montag: 28 bis 39 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Gewitter, teilweise Unwetter, große Schwüle

28 bis 39 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Gewitter, teilweise Unwetter, große Schwüle Dienstag: 24 bis 32 Grad, weiterhin schwül und gewittrig