In Hannover sind die Wohnnebenkosten explodiert

Von: Thomas Kopietz

Symbolbild: Hier wird der Müll abgeholt. © Julian Stratenschulte

Hannover verzeichnet die stärksten Kostenanstiege aller Landeshauptstädte. Dazu zählen Abfallgebühren, Grundsteuer, Trinkwasser und Abwasser.

Hannover – In keiner Landeshauptstadt sind die Wohnnebenkosten in den vergangenen sieben Jahren so schnell gestiegen wie in Hannover. 2023 muss der von Prüfern betrachtete 3-Personen-Musterhaushalt in der Metropole an der Leine mit Kosten von 2119 Euro rechnen. Das sind 39 Euro mehr als im Vorjahr und satte 357 Euro mehr als noch 2016, so der Bund der Steuerzahler.

Damit bekleidet Hannover derzeit noch Platz fünf im Ranking der teuersten Städte bei den Wohnnebenkosten.

Mit der für 2024 vorgesehenen Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes auf 700 Prozent droht allerdings schon der nächste Kostenhammer. Bremen klettert mit 2262 Euro (plus 46 Euro) auf den zweitteuersten Platz des Vergleichs – hinter Berlin West (2301 Euro) und neuerdings vor Hamburg (2246 Euro). Die geringsten Kosten fallen mit 1523 Euro im thüringischen Erfurt an. Sie liegen dort sogar um 30 Euro niedriger als noch 2016.

Bund der Steuerzahler kritisiert steigende Wohnnebenkosten

Das Erfurter Beispiel zeige laut Bund der Steuerzahler, dass es möglich sei, die Kosten kommunaler Leistungen in Schach zu halten. Angesichts steigender Energiekosten und hoher Inflation darf sich der Staat nicht noch als zusätzlicher Kostentreiber beim Wohnen entpuppen, mahnen die Experten. Sämtliche Potenziale zur Effizienzverbesserung bei der kommunalen Leistungserbringung müssten gehoben werden, auch im Interesse der vielen Mieter, heißt es.

Bei seinem Ranking hat der Bund der Steuerzahler die Belastung der Wohnnebenkosten für einen 3-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus in städtischer Randlage (zweigeschossig; 120 qm Wohn- und 300 qm Grundstücksfläche) ermittelt und dabei sechs Kostenfaktoren berücksichtigt: die Trinkwasserpreise, die Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Abfallgebühren sowie Rundfunkbeitrag (bundesweit einheitlich: 220,32 Euro/Jahr) und Grundsteuer. Strom und Heizkosten sind nicht einbezogen. (Thomas Kopietz)