Wunstorf wird bei Air-Defender zur Militär-Drehscheibe

Beobachten „Air Defender“: (Von links) Martin Schelleis (Inspekteur Streitkräftebasis), Ingo Gerhartz (Inspekteur Luftwaffe), Eva Högl (Wehrbeauftragte Bundestages), Ministerpräsident Stephan Weil und Luftwaffensprecher Matthias Boehnke beim Besuch in Wunstorf. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Luftwaffe und die Nato proben die Verteidigung des Nato-Gebietes. Das Fliegerhorst Wunstorf nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Wunstorf – Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato hat begonnen – und Niedersachsen spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover fungiert beim Manöver „Air Defender“ als Logistik-Drehscheibe. Zudem gehören Teile des Bundeslandes zum Übungsluftraum. Insgesamt nehmen bis 23. Juni etwa 10 000 Soldaten sowie 250 Flugzeuge an der Übung teil.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte zum Beginn der Luftwaffenübung, die europäische Sicherheitsarchitektur funktioniere nach Russlands Angriff auf die Ukraine nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten. Die Landesverteidigung müsse daher „ganz zwingend eine wesentlich größere Bedeutung“ haben, sagte der SPD-Politiker. „Dass wir uns wünschen, dass niemals eine solche Verlegung notwendig wird, wie sie hier geübt wird, das liegt auf der Hand. Aber gleichzeitig ist es besser, wenn man gewappnet ist.“

Der Ministerpräsident sagte weiter, er rechne mit dem Verständnis der Bevölkerung für das Manöver. Störungen der zivilen Luftfahrt etwa würden nach seiner Kenntnis möglichst gering gehalten.

Auswirkungen von Air-Defender auf Verkehrsflüge nicht absehbar

Der Flughafen Hannover erklärte am Montagnachmittag, bisher gebe es in der Tat „keine spürbaren Auswirkungen, was Verspätungen oder gar Flugausfälle anbelangt“. Eine Vorhersage für die nächsten Tage sei wegen fehlender Erfahrungswerte allerdings nicht möglich.

Auch die Inselflieger, die etwa Touristen und Handwerker von Emden, Norddeich und Harlesiel aus auf die Ostfriesischen Inseln bringen, sollten während der Übung regulär starten und landen können.

„Ohne diesen Standort Wunstorf könnte „Air Defender 2023“ nicht stattfinden“, betonte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz auf dem Fliegerhorst. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, erklärte, Wunstorf stehe damit exemplarisch für die Rolle Deutschlands als zentrale Drehscheibe und Herzstück im Verteidigungsplan der Nato für Europa. Zu den drei Übungslufträumen über Deutschland gehört die Region Hannover indes nicht.

Militär-Manöver Air-Defender ist ein Zeichen der Stärke nach innen und außen

Trainiert werden soll mit „Air Defender“, wie ein Angriff eines fiktiven östlichen Aggressor von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee dafür ist 2018 nach Russlands Annexion der Krim entstanden, also noch vor Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine.

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, bewertete das Manöver als ein Zeichen der Stärke gegenüber Russland. Die Übung solle nicht zur Eskalation beitragen, betonte die SPD-Politikerin. Allerdings zeige Russlands Angriff auf die Ukraine, wie wichtig das Manöver sei. „Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden, aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein“, sagte Högl.

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Gerhartz, betonte hingegen: „Diese Übung ist als Signal gegen niemanden gerichtet.“ Es handele sich um ein „Signal an uns, nach innen gerichtet, in die Nato hinein“, dass man in der Lage sei, das Bündnis zu verteidigen. (Christopher Weckwerth, dpa)