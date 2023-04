„Zeugen werden eingeschüchtert“: Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) im Interview

Von: Peter Mlodoch

Teilen

Die neue Justizministerin: Kathrin Wahlmann (SPD) © Justizministerium/nh

Seit November ist sie die neue Justizministerin in Niedersachsen: die promovierte Juristin und Richterin Kathrin Wahlmann.

Hannover – Die 45-jährige Richterin Kathrin Wahlmann ist neue Justizministerin in Niedersachsen. Für die SPD-Politikerin ist die Verfassungstreue bei Richtern und Schöffen von entscheidender Bedeutung. Wir sprachen mit ihr.

Frau Dr. Wahlmann, der Landtag hat gerade eine Reform des Niedersächsischen Richtergesetzes beschlossen. Darin geht es unter anderem um dienstlichen Beurteilungen von Richtern und Staatsanwälten. Zur Verfassungstreue von Richtern und Schöffen sagt die jetzige Reform aber nichts. Kommt der viel diskutierte Extremismus-Check noch?

In der Erklärung zur Bewerbung von Richterinnen und Richtern gibt es bereits ein Feld, in dem man ankreuzen muss, dass man mit der Überprüfung durch den Verfassungsschutz einverstanden ist. Wir wollen zusätzlich einen Passus einführen, in dem man per Unterschrift versichert, dass man sich verfassungstreu verhält. Zwar werden schon jetzt in Niedersachsen alle angehenden Richterinnen und Richter auf das Grundgesetz und die Niedersächsische Verfassung vereidigt. Aber aufgrund der aktuellen Entwicklung etwa bei den Reichsbürgern wollen wir das Thema für alle Bewerber noch mal verdeutlichen.

Folgt dem Kreuzchen dann automatisch eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz?

Nein. Eine Anfrage machen wir nur, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für Zweifel an der Verfassungstreue gibt.

Wer es nicht ankreuzt, hat keine Chance auf den Job?

Diese Frage stellt sich nicht, weil bisher alle Bewerber das Feld angekreuzt haben.

Und was ist mit Schöffen? In der rechten Szene gibt es Aufrufe, sich gezielt als ehrenamtliche Richter zu bewerben.

Die Schöffenwahl in Niedersachsen läuft bereits. Die Vorgängerregierung hatte die Kommunen sensibilisiert, bei der Berufung von Schöffen auf mögliche Extremisten zu achten. Entsprechende Ankreuzfelder befanden sich leider noch nicht auf den Formularen. Aber wir werden jetzt noch mal die Gerichte bitten, die Schöffen schriftlich darauf hinzuweisen, dass sie ein besonderes Amt ausüben und deswegen eine besondere Verantwortung für den demokratischen Rechtsstaat tragen.

Als ehemalige Strafrichterin lehnen Sie die Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann für Videoaufzeichnungen in Strafprozessen ab. Warum?

Ich gehe fest davon aus, dass Zeuginnen und Zeugen massiv eingeschüchtert werden könnten, wenn ihre Aussage aufgezeichnet wird. Es ist ohnehin für Zeugen eine belastende Situation. Da sitzt das Gericht erhöht in schwarzer Robe vor einem, man wird belehrt, man wird intensiv befragt. Da bedarf es schon jetzt viel Einfühlungsvermögen des Gerichts, um überhaupt eine Aussagebereitschaft herzustellen und erst recht die Wahrheit zu erfahren. Wenn aber dann noch Kameras mitlaufen, wird es extrem schwierig.

Wieso?

Diese Aufnahmen werden teilweise jahrzehntelang aufbewahrt. Es besteht die Gefahr, dass diese möglicherweise in falsche Hände geraten oder im Internet verbreitet werden. Ich habe die große Befürchtung, dass Zeuginnen und Zeugen angesichts dieser Risiken entweder sich auf Erinnerungslücken berufen oder zumindest nicht so frei aussagen, wie sie es sonst getan hätten. Zeugen sind eines der wichtigsten Beweismittel. Die Justiz ist darauf angewiesen, dass sie wahrheitsgemäß aussagen. Passiert dies nicht, kann es keine gerechten Urteile geben. Gerade in Verfahren, in denen es um Sexualdelikte oder Organisierte Kriminalität geht, ist die Gefahr der Einschüchterung besonders groß.

Hier in Niedersachsen setzt sich die rot-grüne Koalition für Videoübertragungen bei der Befragung von Kindern ein, um diesen den erneuten Kontakt zu Tätern zu ersparen. Bestehen aber hier nicht die gleichen Gefahren?

Das Setting ist ein ganz anderes. Das Kind sitzt allein mit einer Richterin oder einem Richter in einem Raum, nicht in dem riesigen Gerichtssaal. Diese geschütztere Situation trägt eher dazu bei, dass das Kind besser aussagt. Die Befragung wird live in den Prozess übertragen. Die Aufzeichnung verbleibt einzig beim Gericht und der Staatsanwaltschaft und wird dort gesondert aufbewahrt. Die Verteidigung des Angeklagten hätte eigentlich zwar ein Einsichtsrecht; aber das Kind beziehungsweise seine Sorgeberechtigten können dagegen widersprechen. In 90 Prozent der Fälle wird davon auch Gebrauch gemacht. Der Schutz des Kindes ist somit gewährleistet. Nach den Plänen von Herrn Buschmann sind die Videos der Zeugenaufnahmen dagegen normaler Bestandteil der Prozessakten, die allen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt werden müssen. (Peter Mlodoch)

Zur Person Kathrin Wahlmann (45) ist seit dem 8. November Justizministerin in Niedersachsen. Davor war die promovierte Juristin Richterin an den Landgerichten Bielefeld und Osnabrück. Von 2013 bis 2017 gehörte Wahlmann der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag an. Die Osnabrückerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Doktorarbeit handelt von „Mutterschutz und Elternzeit für Abgeordnete“. (ymp)