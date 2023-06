Zoll findet 200 000 Ecstasy Tabletten in Zug aus Amsterdam

Symbolbild © Symbolbild/Privat

Der Zoll hat in einem Zug an der deutsch-niederländischen Grenze künstliche Party-Drogen mit einem Wert von rund 1,6 Millionen Euro beschlagnahmt.

Die Drogen seien am Mittwoch in zwei Koffern eines 29-Jährigen in einem IC von Amsterdam nach Berlin beim Halt in Bad Bentheim gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Osnabrück mit. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl. (dpa)