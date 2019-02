1979 - ein Jahr, das die Welt veränderte

Vor 40 Jahren begann vieles, was noch heute die weltpolitische Agenda bewegt. Über diese These sprachen wir mit dem Historiker und Buchautor Frank Bösch.

Prof. Frank Bösch (49) ist Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Außerdem ist er Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Der gebürtige Lübecker hatte zuvor an der Uni Göttingen promoviert und danach als Professor an den Universitäten Bochum und Gießen gelehrt. Bösch ist Autor von zahlreichen Büchern zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Bei historisch bedeutsamen Jahren denken die Deutschen nicht unbedingt an 1979. Warum war es ein Schlüsseljahr?

Natürlich waren Jahre wie 1945 oder 1989 zentrale Zäsuren. Bei meinem Buch habe ich aber überlegt, welche Ereignisse mit den gegenwärtigen Herausforderungen verbunden sind: mit Islamismus, außereuropäischen Flüchtlingen, Neoliberalismus. Mir fiel auf, dass relativ häufig Ereignisse von 1979 dafür Ausgangspunkte gewesen waren.

Wie die Revolution durch Ajatollah Khomeini in Iran?

Ja. Die iranische Revolution war eine einschneidende Entwicklung. Denn sie stand auch für das Aufkommen eines fundamentalistischen Islams, ebenso wie die zeitgleiche Formierung der islamischen Mudschaheddin in Afghanistan nach dem sowjetischen Einmarsch oder auch der konservativen Wende in Saudi-Arabien nach der Besetzung der Moschee in Mekka. Die iranische Revolution hat aber auch darüber hinaus große Wirkung gehabt: Indem sie eine große Ölkrise auslöste, indem sie die Machtstellung der USA verminderte und auch im Nahen Osten für eine Spaltung sorgt, die bis heute anhält, insbesondere zu Saudi-Arabien. Auch damals wurde diese Revolution schon als „Kampf der Kulturen gesehen“, und islamfeindliche Stereotypen kamen auf.

Die zweite weltpolitische wichtige Veränderung gab es in China.

Unter Deng Xiaoping entstehen Ende der 70er-Jahre schlagartig wichtige Reformen. Deng setzte auf ein Lernen vom Westen, Technologietransfer, auf Stärkung von Bildung und auf das Prinzip Leistungsanreize. Das moderne China entsteht ab 1979, indem es sich gegenüber westlichen Industrien öffnet und so gezielt große Unternehmen wie VW nach China kommen können.

Das sind beides Beispiele für Ihre These, dass die Welt, in der wir heute leben, vor vier Jahrzehnten begann.

Gerade Chinas Aufstieg steht für die ökonomischen Globalisierung, die in den späten 70er-Jahren einen entscheidenden Schub erhält. Neben der Religion bekommt vor allem der Markt eine ganz neue Macht, was besonders die im Mai 1979 gewählte britische Premierministerin Margaret Thatcher forciert.

Die ja mit ihrer Politik ganz konträr zum Aufstieg der Grünen 1979 steht.

Man muss beides zusammen sehen. Ein Großteil der Ereignisse entsteht in den 70er- Jahren durch ein Krisenbewusstsein. Dadurch kommt die Forderung nach einer radikalen Umkehr auf: Thatchers „There is no alternative“ verlangt ebenso eine radikale Umkehr wie die Grünen. Das marktliberale Denken entsteht so parallel zum ökologischen Denken.

Treibend ist eine Koinzidenz von unterschiedlichen Energiekrisen. Wir haben einerseits eine Ölkrise, die deutlich höhere Preisanstiege verursacht als sechs Jahre zuvor. Genau in dieser Zeit kommt es auch noch zu einer partiellen Kernschmelze im amerikanischen AKW bei Harrisburg, die deutlich macht, dass Atomkraft keine Lösung der Energieprobleme ist. Zudem findet Anfang 1979 die erste Weltklimakonferenz statt, in der Wissenschaftler öffentlich klar machen, dass mehr Kohle zur Erderwärmung führen würde. Das heißt, alle bisherigen Energieformen sind diskreditiert. Das fördert den Ruf nach einer Energiewende und Energiesparen.

Geändert hat sich auch die westdeutsche Linke zu dieser Zeit. Warum?

Ende der 70er-Jahre haben wir auch eine Krise der Linken. Sie sind ermüdet von langen, ergebnislosen Theoriedebatten, und der Terrorismus spaltet sie. Mit der Revolution in Nicaragua 1979 entsteht eine neue Utopie. Es kommt zu einer Verlagerung von der Theorie zur konkreten Hilfe, ähnlich wie in der Umweltschutzbewegung bei den Grünen. In Nicaragua leisten sehr viele Ehrenamtliche Aufbauhilfe. Und gegen die sich dynamisierende Globalisierung richten sich hier Solidaritätsgruppen, in der Fair-Trade-Produkte wie Kaffee aus Nicaragua einen großen Stellenwert einnehmen.

1979 kam es in Deutschland auch zur Sensibilisierung in puncto Geschichte sowie für globale Krisen.

Richtig. Die TV-Serie „Holocaust“ brachte das Leid der Juden überhaupt erst vielen ins Bewusstsein. Bisher hatte man sich mit den Tätern auseinandergesetzt, nun kommt es zu einem Blick auf die Opfer und zu einer großen emotionalen Anteilnahme.

Die überträgt sich interessanterweise auf die Aufnahme von Flüchtlingen. 1979 waren etwa 1,5 Millionen Menschen in Flüchtlingslagern am südchinesischen Meer eingepfercht. Dann kam die Forderung auf, diesen vor den Kommunisten in ihrem Heimatland fliehenden vietnamesischen Boat People zu helfen, auch weil man einst den Juden nicht geholfen hatte.

Tatsächlich werden außereuropäische Flüchtlinge systematisch als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland geholt. Insbesondere der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht spielte hier eine Vorreiterrolle. Neben einer großen Spendenbereitschaft kommt zugleich aber auch eine neue Ausländerfeindlichkeit auf. Bereits 1980 werden zwei Vietnamesen bei einem Brandanschlag in Hamburg getötet.

Wie kommt es eigentlich, dass sich in einem Jahr so viele zentrale Ereignisse bündeln, die sich später als historische Einschnitte herausstellen sollen?

Einerseits gibt es Verbindungen zwischen den Ereignissen. So löst die iranische Revolution etwa andere Ereignisse wie die Ölkrise oder den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan mit aus. Andererseits erklären sich die vielen Ereignisse daraus, dass aus der Krisenkonstellation der 70er-Jahre neue Wege gesucht werden.

Und die mediale weltweite Beobachtung im Rahmen der Globalisierung macht viele Umbrüche zeitgleich sichtbar. Durch das satellitengestützte Live-Fernsehen werden Ereignisse, die fernab in Vietnam, Nicaragua oder auch in den USA stattfinden, nun intensiver verfolgt, als das etwa noch in den 50er- Jahren möglich war. Auch dadurch rückt die Welt zusammen.