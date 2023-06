Trump gerät bei Fox News unter die Räder

Von: Daniel Dillmann, Franziska Schwarz

Teilen

Ein Interview bei Fox News sollte für Donald Trump ein Heimspiel sein. Doch Moderator Bret Baier hat andere Pläne und knüpft sich den Ex-Präsidenten vor.

Washington DC – Normalerweise läuft ein Interview mit Donald Trump auf Fox News nach folgendem Muster: Ein Moderator wie Sean Hannity oder seine Kollegin Laura Ingraham schmieren dem früheren US-Präsidenten Honig um den Mund, Trump wiederum darf ungestört seine Mär vom Wahlbetrug verbreiten. Anschließend lästert man gemeinsam über US-Präsident Joe Biden und erfindet Errungenschaften der Trump-Regierung.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Doch diesmal lief es anders und Donald Trump dürfte entsprechend überrascht gewesen sein. Moderator Bret Baier konfrontierte das ehemalige Staatsoberhaupt mit kritischen Fragen und einer Liste von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen Trump sich mittlerweile überworfen hat. Dazu gehören:

Mike Pence, Trumps ehemaliger Vizepräsident und nun sein Gegner in den Vorwahlen der Republikaner.

Nikki Haley, ehemalige, von Trump eingesetzte UN-Botschafterin der USA, nun ebenfalls Konkurrentin Trumps.

John Kelly, Ex-Stabschef im Weißen Haus, laut Trump in Wirklichkeit aber „mit kleinem Gehirn geboren“.

Mick Mulvaney, Nachfolger Kellys im Weißen Haus, oder wie Trump ihn mittlerweile nennt: „Ein geborener Verlierer“.

Mike Pompeo, Trumps Ex-Außenminister und heute dessen erklärter Gegner.

John Bolton, Sicherheitsberater im Weißen Haus unter Trump, mittlerweile einer der schärfsten Kritiker des Ex-Präsidenten.

Bill Barr, Trumps damaliger Justizminister, den Trump kürzlich ein „feiges Schwein“ nannte.

Fox-News-Moderator Bret Baier konfrontiert Ex-US-Präsident Donald Trump

Donald Trump reagierte erwartbar auf die Kritik: „Auf jeden [Namen], den Sie gesagt haben, kommen zehn, die uns lieben.“

Doch nicht nur seine Personalauswahl kam im Interview mit Fox News zur Sprache. Donald Trump musste sich auch noch kritische Fragen zu seinem Umgang mit Geheimdokumenten gefallen lassen, der dem Ex-Präsidenten vor kurzem sogar eine Anklage eingebracht hatte.

Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung © ED JONES/afp

Republikanische Spitzenpolitiker kritisieren Trump in Dokumentenaffäre

Nach der Anklage gegen Trump haben mehrere republikanische Spitzenpolitiker Trumps Umgang mit Geheiminformationen kritisiert. In den wichtigsten Politik-Talkshows am Sonntag (18. Juni) ging etwa Trumps früherer Verteidigungsminister Mark Esper hart mit seinem Ex-Chef ins Gericht, aber auch republikanische Präsidentschaftsbewerber wie Mike Pence und Asa Hutchinson bemängelten Trumps Verhalten.

An einem weiteren Punkt traf Baier Trump in dem Interview übrigens empfindlich: Er fragte ihn, wie er Wählende in den Suburbs zurückgewinnen wolle, die sich von den Republikanern abgewandt haben. „Erstens habe ich 2020 gewonnen“, war Trumps Antwort – Baier ließ das aber nicht gelten und korrigierte ihn sofort. Trump verbreitet nach wie vor die Falschbehauptung, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Biden durch massiven Wahlbetrug verloren.

Die Äußerungen standen in scharfem Kontrast zu den Kommentaren vieler republikanischer Abgeordneter, die Trump verteidigt oder Kritik an ihm abgelehnt hatten.